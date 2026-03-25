Trey Lyles, Alberto Abalde, Andrés Feliz y Theo Maledon durante un partido del Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid no quiere frenarse ante Pablo Laso

El equipo madridista recibe en la Euroliga al Efes que dirige su querido extécnico antes del gran examen final para el 'Top 4'

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid afrontará este jueves en el Movistar Arena (20.45 horas) un duelo importante en sus aspiraciones para acabar en el 'Top 4' de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 en la visita del Anadolu Efes turco, equipo de la parte baja y dirigido por Pablo Laso, técnico muy querido por la afición madridista.

El conjunto madridista sacó otro partido importante con solvencia en su fortín este martes ante un rival directo por acabar entre los cuatro primeros como el Hapoel Tel Aviv israelí (93-82), donde se sobrepuso al hecho de tener que jugar sin público para apuntalar un gran 16-1 como local en la máxima competición continental.

Un balance que, recuperando el calor de su afición, tratará de mantener ante un Efes que llega a Madrid liberado de esa presión de los resultados en un calendario frenético, sin opciones ya de alcanzar el 'Top 10' con tan sólo diez victorias, pero que ya el pasado martes le exigió al Barça hasta el final antes de caer por 78-71.

El Real Madrid afianzó su tercera posición con un balance de 21-12 y no querrá ningún tipo de relajación de cara a sumar una victoria que le permitiría igualar en la segunda posición al Olympiacos griego y para mantener, al menos, un triunfo de ventaja sobre el Hapoel, quinto y que aún tiene un choque pendiente, pero el 'basket average' perdido con los de Sergio Scariolo, y dos sobre el sexto, el Zalgiris Kaunas lituano, el séptimo, el AS Monaco, el octavo, el Panathinaikos, y el noveno, el Barça.

Y ese colchón lo quiere seguir teniendo antes del examen final en esta Fase Regular, con tres salidas seguidas complejas ante el Kosner Baskonia, el Olympiacos y el Fenerbahce turco, que seguramente definan su futuro en el 'Top 4' antes de cerrar en casa con el Estrella Roja.

Con todo, este primer duelo ante el Efes, uno de los pocos a los que ha ganado a domicilio (75-81), se presenta teóricamente como el más asequible, no sólo por la situación clasificatoria de ambos sino por las sensaciones que transmite el equipo de Pablo Laso, que será una vez más presumiblemente agasajado por su antigua afición, que no olvida su huella imborrable y ante la que ya se ha medido como entrenador del Bayern.

Sin embargo, lastrado por la baja de Shane Larkin desde hace mucho tiempo y por los problemas físicos de otros jugadores como Vincent Poirier, otro exmadridista y que lleva ausente varios partidos, o el pívot griego Georgios Papagiannis. Fuera de casa sólo ha ganado cuatro partidos y el baloncesto ofensivo que quiere impregnar siempre el técnico vitoriano, que llegó al cargo con la campaña empezada, no termina de aparecer.

De hecho, con 80,4 puntos por partido, el doble campeón de Europa es el tercer peor ataque de esta Fase Regular de la Euroliga, aunque baja algo más también su impacto ofensivo cuando juega a domicilio, por lo que puede tener problemas ante un Real Madrid que como local últimamente está elevando su nivel defensivo como demostró el martes o ante el Valencia Basket. Tampoco tiene entre sus fuertes el rebote, una de las grandes virtudes madridistas, ya que es el peor de los 20 equipos con apenas 31 por partido (34 a 24 en el Palau) por los casi 38 de los de Scariolo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Feliz, Maledon, Deck, Llull, Garuba, Len, Procida y Kramer.

ANADOLU EFES: Loyd, Weiler-Babb, Dozier, Smits y Osmani --posible quinteto inicial--; Beaubois, Hazer, Lee, Cordinier, Swider, Jones y Yilmaz.

--ÁRBITROS: Difallah, Shemmesh y Radojkovic.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/#Vamos.