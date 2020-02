Publicado 19/02/2020 17:14:53 CET

El Real Madrid quiere alargar la euforia ante el mejorado Fenerbahce

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tratará de aparcar la euforia de su título de la Copa del Rey de baloncesto y sacar una más que valiosa victoria en la Euroliga en la compleja visita de este jueves (18.45 horas) a un Fenerbahce que ha dado síntomas de recuperación y que lucha por meterse en los 'playoffs'.

El equipo madridista recuperó el pasado domingo en el Fernando Martín Carpena su trono copero y levantó su segundo título de la campaña tras la Supercopa Endesa, pero tras celebraciones varias ahora tiene que cambiar el chip para visitar en Estambul a los de Zeljko Obradovic, un equipo más regular que al inicio de la fase regular y que también se proclamó campeón de Copa el pasado fin de semana.

Los de Pablo Laso marchan segundos en la clasificación con un balance de 18-6, el mismo que el Barça, a falta de diez jornadas y su ventaja sobre el quinto, el Maccabi, es de dos triunfos, y de siete sobre el noveno, precisamente el conjunto turco, que querrá imponer el ambiente para instalarse entre los ocho primeros al término de esta vigesimoquinta jornada.

De todos modos, la Copa del Rey no ha dejado únicamente buenas noticias para el diez veces campeón de Europa, de nuevo lastrado por problemas físicos importantes. Anthony Randolph, que acababa prácticamente de regresar tras un problema muscular, se lesionó en el pulgar de su mano izquierda en la final copera y se prepara para un periodo largo fuera de las canchas, lo que mermará sobre todo en lo ofensivo para un duelo que se presenta, como siempre, intenso y apretado.

El ala-pívot no es la única preocupación de Laso, que tampoco podrá contar con Sergio Llull, otro jugador al que los problemas físicos están lastrando, Jeffery Taylor y el capitán Felipe Reyes, aunque espera que pueda ser competitivo con la amplitud de su plantilla, liderada por un Facundo Campazzo que volvió a dejar claro en el Carpena que está a un gran nivel con su 'MVP' y una exhibición en todas las facetas del juego.

El Real Madrid aparcó en la capital de la Costa del Sol algunas de las dudas que había generado en sus últimos partidos y que tratará que no aparezcan en la 'caldera' del Ulker Sports Arena donde sus dos últimas visitas se han decidido por el margen de dos puntos, con victoria local (65-63) el año pasado y visitante (77-79) el anterior. En el Wizink Center, se impuso 81-77 en un duelo donde no pudo frenar a Nando de Colo (22 puntos) y en el que no estaba Jan Vesely, dispuesto a vivir un duelo de altura en la 'pintura' con Tavares.

Ambos son tradicionales candidatos a la 'Final Four', un objetivo que se le ha complicado a los de Obradovic, lastrados por una mala primera vuelta (6-11) que ni siquiera dañó la figura del reputado técnico serbio. El Fenerbahce ha reaccionado con seis victorias en los últimos ocho partidos, aunque sus dos derrotas, ante el Barça y ante el Maccabi, se produjeron curiosamente en casa, la última ante el equipo israelí por 77-78 que cortó una racha de tres victorias seguidas.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

FENERBAHCE: Sloukas, De Colo, Kalinic, Williams y Vesely --posible quinteto inicial--, Datome, Muhammed, Mahmutoglu, Düvelioglu, Nunnally, Westermann, Thomas y Lauvergne.

REAL MADRID: Campazzo, Causeur, Deck, Thompkins y Tavares --posible quinteto inicial-- Carroll, Rudy Fernández, Mickey, Laprovittola, Mejri, Garuba y Nakic.

--ÁRBITROS: Belosevic, Ryzhyk y Paternico.

--PABELLÓN: Ulker Sports Arena.

--HORA: 18.45/DAZN.