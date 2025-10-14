Mario Hezonja realiza un mate en el Real Madrid-ASVEL Villeurbanne de la Euroliga 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid quiere lamer sus heridas en su fortín

Tras su derrota en el Buesa Arena, el conjunto madridista busca su tercera victoria seguida en casa en Euroliga ante el Partizán

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto se enfrenta este miércoles (20.45 horas) en el Movistar Arena al Partizán de Belgrado serbio en la cuarta jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026, un partido en el que el equipo de Sergio Scariolo quiere volver a la senda del triunfo, tras la dura derrota cosechada el pasado domingo en el Buesa Arena frente al Baskonia.

En Vitoria, los blancos comenzaron pletóricos y se pusieron 20 puntos arriba en el inicio del segundo cuarto. Tras esto, bajaron la concentración en defensa y acabaron siendo superados por el equipo vasco vascos durante 25 minutos, perdiendo la renta, encajando 105 puntos y sufriendo la tercera derrota de la temporada.

Eso sí, jugando como local la historia está siendo bien distinta y el conjunto madridista se siente muy cómodo, contando por victorias los tres encuentros disputados. En la vuelta a la Euroliga, este enfrentamiento contra el equipo del mítico Zeljko Obradovic será el tercero consecutivo en casa y el primer objetivo de los de Scariolo será recuperar la fiabilidad defensiva que les viene caracterizando en Madrid.

El técnico italiano hizo hincapié tras la derrota del domingo en lograr "la cohesión" que les permita ser un equipo reconocible. Para ello, el once veces campeón de Europa deberá hacerse fuerte en el rebote, minimizar las pérdidas de balón (15 contra Baskonia) y volver a ser ese rival incómodo que no permite tiros sencillos a su rival. En las dos últimas victorias europeas, tanto Olympiacos como ASVEL se quedaron por debajo del 40% en tiros de campo; mientras que el Baskonia lanzó por encima del 55% el domingo.

En la faceta ofensiva está destacando el ala-pívot canadiense Trey Lyles, que se está acoplando bien a los esquemas del técnico italiano, a pesar de llevar poco más de un mes en la capital de España. Además, para el partido contra Partizán vuelve el estadounidense Chuma Okeke, máximo anotador del equipo en el encuentro contra ASVEL, que se quedó fuera de la convocatoria contra Baskonia por el exceso de extracomunitarios.

Al igual que Okeke, también se espera la vuelta del base francés Théo Maledon, que puede jugar "algunos 'minutitos'", según confirmó el entrenador blanco, tras perderse casi todo el inicio de temporada por lesión. Hasta ahora, el internacional apenas ha podido disputar dos minutos en la semifinal de la Supercopa Endesa contra La Laguna Tenerife. Por otro lado, el alero Alberto Abalde sigue lesionado y no estará disponible para mañana.

En el Partizán, además de la figura de Obradovic, nueve veces campeón de Europa, destacan dos caras conocidas en España en la posición de '4', como son Jabari Parker y Dylan Osetkowski. Ambos aterrizaron en Belgrado este verano procedentes del Barça y Unicaja, uniéndose al escolta Vanja Marinkovic, que jugó en Valencia y Baskonia antes de llegar a Serbia en 2024.

Tras perder en la primera jornada europea en Emiratos Árabes Unidos contra el debutante Dubai Basketball, el Partizán se ha rehecho con dos victorias seguidas, ambas ante su ardiente público. El base Carlik Jones y el escolta Sterling Brown han sido las principales referencias ofensivas del equipo en las dos victorias europeas contra EA7 Emporio Armani Milán y Anadolu Efes, en la que también brilló el pívot Tyrique Jones. El escolta Shake Milton y el alero Mario Nakic no jugarán por lesión.

El balance entre ambos es muy positivo para el conjunto español, con 22 victorias en los 27 partidos disputados entre ambos. De estas cinco derrotas, tres de ellas llegaron en la temporada 2022-23, con aquella serie histórica de 'playoffs' en la que el Real Madrid remontó un 0-2 adverso tras caer en el Movistar Arena en los primeros partidos de la serie, para acabar levantando su undécimo título de campeón de Europa en Kaunas.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Feliz, Kramer, Lyles, Hezonja, y Tavares --posible quinteto inicial--; Okeke, Llull, Maledon, Campazzo, Deck, Fernando y Garuba.

PARTIZÁN DE BELGRADO: Brown, Bonga, C. Jones, Parker, T. Jones --posible quinteto inicial--; Washington, Lakic, Marinkovic, Muurinen, Osetkowski, Pokusevski y Bosnjakovic.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Ryzhyk y Foufis.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/Movistar Plus+.