Publicado 24/10/2018 16:38:57 CET

El Real Madrid sigue buscando su mejor nivel ante al Buducnost

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid tendrá un teórico sencillo encuentro para proseguir con su impecable marcha en este inicio de temporada cuando reciba este jueves en el WiZink Center (21.00 horas) al Buducnost montenegrino, uno de los colistas de la Euroliga y ante el que los de Pablo Laso esperan sumar su undécima victoria.

Nadie está pudiendo parar de momento al actual campeón de Europa y de la Liga Endesa, a buen nivel en este comienzo donde lidera tanto el torneo continental, junto a Fenerbahce y CSKA con un balance de 3-0, como el doméstico, junto al Barça Lassa con 5-0, además de haber conquistado la Supercopa Endesa.

Rivales como el Kirolbet Baskonia, en dos ocasiones, Valencia Basket, Unicaja o el Olimpia Milano lo han intentado sin éxito, y ahora le tocará a un debutante en este nuevo formato continental que aún no ha ganado en esta Euroliga y que se presenta en la capital como víctima propicia del alegre baloncesto que están ofreciendo los madridistas.

El Real Madrid salvó con solvencia su primera doble jornada semanal de la máxima competición continental, remontando y ganando en Milán y luego batiendo al Baskonia en casa en otro recital ofensivo que le lleva a rozar ya casi los 100 puntos de media tras tres partidos.

Por ello, la primera tarea del Buducnost será la de llevar un partido a un tanteo más corto para tener opciones porque hasta el momento posee los peores números anotadores (67,1) y que estará advertido del mensaje de Pablo Laso tras batir a los de Pedro Martínez el pasado viernes diciendo que todavía no están a su "mejor nivel".

La mejor noticia para el vitoriano es que está recuperando a todos sus efectivos y ya tiene a Gustavo Ayón para completar su poderoso juego interior donde Walter Tavares está ejerciendo de líder. El mexicano se fue rodando ante el Baskonia y luego descansó, al igual que Sergio Llull, en Santiago, donde hubo mucho reparto de minutos sin resentirse el juego de forma notable. Trey Thompkins, que está cerca de reaparecer, será la única baja en el bando madridista.

Por su parte, el Buducnost se presentará en el WiZink Center en busca de dar la sorpresa ante un rival que ya le ganó claridad en sus dos anteriores visitas, entonces al Raimundo Saporta, a inicios del siglo XXI (91-63 --2000/01-- y 90-71 --2001/02--).

El equipo de Aleksandar Dzic, que ha perdido ante el Olimpia Milano, el Darussafaka y el Maccabi, tiene en sus filas caras conocidas del baloncesto español como el francés Edwin Jackson, ex de Unicaja, Estudiantes y Barça Lassa y que de momento no está mostrando sus dotes anotadoras, y el esloveno Alen Omic, ex de Gran Canaria y Unicaja y que opondrá sus 2,16 ante Tavares, al que ya hizo daño el pasado año cuando jugaba en el Estrella Roja y firmó 25 y 10 en el duelo de Belgrado.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Llull, Causeur, Taylor, Randolph y Tavares --posible quinteto inicial--; Campazzo, Rudy Fernández, Reyes, Carroll, Ayón, Deck y Prepelic.

BUDUCNOST: Craft, Gordic, Clarke, Clark y Omic --posible quinteto inicial-- S.Sehovic, N.Sehovic, Barovic, Jackson, D.Zikolic, Z.Zikolic y Popovic.

--ÁRBITROS: Koromilas (GRE), Zamojski (POL) y Bissang (FRA).

--PABELLÓN: WiZink Center.

--HORA: 21.00/Movistar Deportes.