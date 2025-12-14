El Real Madrid sigue su racha liguera y el Barça, también con Xavi Pascual

Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid barrió (112-76) al Bàsquet Girona este domingo en la décima jornada de la Liga Endesa para mantener su racha impoluta en el Movistar Arena, mientras que el Barça venció con contundencia (62-89) al BAXI Manresa alargando el efecto Xavi Pascual.

El equipo de Sergio Scariolo firmó su octavo triunfo seguido en Liga y amplió el récord histórico en ACB a 36 partidos sin perder en casa. El arsenal blanco estableció su mejor marca anotadora de la temporada y superaron por quinta vez los 100 puntos.

Nueve jugadores locales estuvieron en dobles dígitos de valoración, en una actuación coral en la que destacaron Facundo Campazzo y unos Gabriele Procida y David Krämer que, también con 19 de valoración, reclamaron su sitio en el campeón de Liga. En el segundo tiempo, los de Scariolo pusieron también defensa además de una alta anotación para dejar muy atrás a los catalanes.

Los blancos se quedaron en solitario el liderato, aplazado el duelo del Valencia Basket con el Casademont Zaragoza, mientras el UCAM Murcia sumó su octavo triunfo. El equipo de Sito Alonso siguió con su arranque histórico tumbando (80-77) en su Palacio a un rival directo en zona alta de la tabla como el Joventut.

El equipo murciano ganó con 23 puntos desde el tiro libre un igualado choque donde Ricky Rubio volvió a estar en el 'doble-doble' para la 'Penya'. Emanuel Cate (15 puntos, 11 rebotes y 26 de valoración), Dylan Ennis (22 puntos) y Howard Sant-Roos (17 de valoración) fueron quienes lideraron el paso al frente del UCAM.

Mientras, el Barça no se fío del BAXI Manresa y firmó una sólida actuación para llevarse el derbi en el Pavelló Nou Congost. Tomas Satoransky, Will Clyburn y Darío Brizuela abrieron hostilidades, pero los del Bages se aferraron al parque en un exigente inicio de segundo cuarto. Willy Hernangómez arrimó el hombro y al descanso de nuevo se habían escapado los azulgranas en el marcador (37-50).

Tras el paso por vestuarios, el guion siguió para los de Xavi Pascual, técnico que parece haberle cambiado la cara al Barça, que se asienta en el 'Top 8' con su sexta victoria, en apenas tres semanas. La defensa secó a los locales, el dominio en el rebote fue aplastante y Brizuela terminó como máximo anotador con 22 puntos. Satoransky fue el más valorado con 24 créditos.

Por otro lado, el Surne Bilbao Basket hizo el tres de tres en Miribilla para firmar su quinta victoria de la temporada a costa de un Hiopos Lleida que buscaba también meter la quinta marcha (93-75). Los 'hombres de negro', que se postulan a un billete para la Copa del Rey, contaron una vez más con la gran actuación de Tryggvi Hlinason (14 puntos, 10 rebotes y 25 de valoración).