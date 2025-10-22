El Real Madrid sufre a Lonnie Walker en Belgrado

Walter Tavares, en un partido con el Real Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Apretada derrota de los merengues (92-91) en su visita al exilio del Maccabi

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto ha perdido este miércoles por 92-91 en su visita al Maccabi Rapyd Tel Aviv durante la jornada 6 en la fase regular de la Euroliga, un partido resuelto por la puntería de Lonnie Walker IV en las filas del conjunto israelí y, sobre todo, por un triple de Tamir Blatt para remontar en el apretadísimo desenlace.

Sobre la cancha del Aleksandar Nikolic Hall, en el exilio de los israelíes en Belgrado (Serbia), Théo Maledon abrió fuego con un triple para firmar un arranque de 0-5, si bien el Maccabi respondió rápidamente con un parcial de 8-0 impulsado por Walker. Enfrente, la responsabilidad ofensiva se posó en Trey Lyles y, sobre todo, en Mario Hezonja.

También se les unió en ataque Facundo Campazzo para que el Real Madrid diera otro estirón (10-17) y gestionase su renta con aciertos de Usman Garuba desde la línea de personal. Cuando se acercaba el final del primer cuarto, los merengues en un pispás se fueron por 10 puntos, incluido un triple de Chuma Okeke sobre la bocina definitiva.

Sin embargo, el Maccabi no se asustó porque en sus filas tenía a un Walker en estado de gracia tirando desde el perímetro. Con más y más aciertos suyos, el equipo entrenado por Oded Kattash recuperó el terreno perdido (31-30) y luego mantuvo el pulso en el marcador (38-38, 44-44) pese a que Hezonja seguía bastante inspirado en lanzamientos lejanos.

Dos triples de Walker en las dos últimas posesiones locales antes del descanso pusieron un 57-48 peligroso para los pupilos de Sergio Scariolo, que no obstante regresaron de vestuarios con más virtudes que defectos. Un triple de Campazzo lo dejó claro y paulatinamente el Real Madrid limó su desventaja en un tercer periodo menos prolífico de cara al aro.

Pese a ir 76-65 abajo quedando 2:22 hasta acabar ese tercer acto, el conjunto madrileño supo conservar la calma con secundarios de lujo, como Gaby Deck y David Krämer, para ampliar la rotación mientras Walter Tavares se las veía de todos los colores con los hombres más altos del Maccabi.

Maledon plasmó la buena racha de los visitantes situándolos en 76-74 con los últimos 10 minutos por delante, pero O'Shae J. Brissett y Roman Sorkin aplacaron varias amenazas de Heonzja y de 'Edy' Tavares en el juego interior al inicio de un cuarto cuarto con el Real Madrid a remolque (85-77).

Además, los tiros libres fallados lastraban a un cuadro madridista que vio cómo Tavares cometía su quinta falta personal a 1:58 de la conclusión. Eso sí, el marcador era de 88-84 y el Maccabi no supo ampliarlo, a lo que Campazzo olió el momento de meter un triplazo frontal. Luego Tamir Blatt se dejó por el camino un tiro libre y Lyles sí que anotó dos posteriores.

El electrónico del pabellón reflejaba entonces un 89-89, quedaban solo 1:05 para zanjar el duelo y de un tiempo muerto volvió el Maccabi flojo de piernas. Walker realizó una penetración a canasta, Maledon defendió bien y la siguiente posesión sería madridista. Pese a que el propio Maledon falló un triple, Campazzo sacó una falta a Blatt con pillería en el rebote.

Transformó sus dos libres el base argentino (89-91) y en el reloj había 25.7 por gastar. Jimmy Clark III subió el balón y Walker se abrió para un lanzamiento de perímetro que dio en la base del aro y cuyo rebote atrapó Hezonja entre una nube de brazos; sin embargo, el alero croata tocó la línea de fondo con su espalda y la posesión continuaba siendo local.

Los de Kattash montaron un ataque para otro cliente, en este caso Blatt en vez de Walker, quien aprovechó el bloqueo de Sorkin a Campazzo para colar un triple a casi nueve metros del aro. En los 4.3 restantes, los merengues tuvieron un último lanzmaiento para vencer, pero esa pelota de Hezonja tocó en el tablero y luego no entró en la canasta.

En la lucha por el rebote se esfumó el cronómetro y así el Real Madrid encajó otra derrota fuera de casa en su irregular inicio de temporada en la máxima competición europea. No en vano, esta mala cosecha en Belgrado dejó a los de Scariolo con un balance de 3-3 en mitad de la tabla; por su parte, el Maccabi cogió oxígeno para colocarse con un registro de 2-4.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MACCABI TEL AVIV, 92 - REAL MADRID, 91 (57-48, al descanso).

--EQUIPOS.

MACCABI TEL AVIV: Blatt (12), Walker IV (27), Hoard (2), Brissett (18) y Sorkin (21) --quinteto titular--; Clark III (2), Santos (1), Rayman (-), Dowtin Jr. (-) y Leaf (9).

REAL MADRID: Maledon (11), Abalde (-), Lyles (16), Hezonja (24) y Tavares (6) --quinteto inicial--; Okeke (3), Krämer (3), Campazzo (14), Deck (2), Almansa (-) y Garuba (12).

--PARCIALES: 17-27, 40-21, 19-26 y 16-17.

--ÁRBITROS: Javor, Nedovic y Obrknezevic. Eliminaron por faltas personales a Hoard en el Maccabi Tel Aviv y a Tavares y Krämer en el Real Madrid.

--PABELLÓN: Aleksandar Nikolic Hall.