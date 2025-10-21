El Real Madrid vuelve a Belgrado con la lección aprendida

Cinco días después de perder contra el Estrella Roja, los merengues regresan a la capital serbia para enfrentarse al Maccabi

El Real Madrid de baloncesto se enfrentará este miércoles (20.05 horas) al Maccabi Rapyd Tel Aviv en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado durante la sexta jornada de la fase regular en la Euroliga, un partido en el que los de Sergio Scariolo regresarán a la capital de Serbia después del batacazo (90-75) sufrido el pasado viernes contra el Estrella Roja.

La derrota contra el conjunto balcánico fue otra muestra más del cambio de cara que ofrece este nuevo Real Madrid dirigido por el exseleccionador español. La buena versión en casa se convierte en derrotas inexplicables lejos de la capital de España y esto ya se ha convertido en una tendencia en este inicio de temporada, con partidos perdidos en Bolonia, Vitoria y Belgrado, además de la final de la Supercopa de España.

En su vuelta a la capital del país balcánico, solo cinco días después de perder contra el equipo de Sasa Obradovic, el conjunto blanco quiere dar ese paso adelante que necesita para ofrecer también una versión reconocible como visitante y empezar a sumar victorias que le afiancen en la parte alta de la clasificación. Además, el enfrentamiento ante el equipo israelí parece propicio para ello, ya que es penúltimo en la clasificación con un balance de 1 victoria y 4 derrotas.

El Real Madrid viaja a Serbia con la lección aparentemente aprendida. Scariolo ya avisó en la rueda de prensa posterior a la derrota contra Estrella Roja de la necesidad de mantener la concentración y la intensidad durante todo el partido. "Una vez más empezamos muy bien, con algunas excelentes jugadas en la primera parte, y luego perdemos el control. Ellos suben su dureza física y nosotros no respondemos ni físicamente ni con concentración", explicó el italiano.

Por ello, y con el objetivo de mejorar en este tramo de la temporada en la Euroliga, con 4 partidos fuera en las próximas cinco jornadas, el equipo madridista sabe en qué mejorar. El pasado viernes volvió a permitir que su rival lanzara por encima del 50% en tiros de campo, cometió muchas pérdidas de balón (13) y estuvo especialmente desacertado en el triple (5 de 27). En esta faceta, quien estuvo especialmente mal fue una referencia en el ataque blanco como es el alero croata Mario Hezonja (1 de 9).

Además, también se juntó un mal partido del base Théo Maledon (3 de 9 en tiros de campo), tras ser clave en la victoria contra Partizán dos días antes, algo más que lógico debido a que acaba de llegar y está en pleno proceso de adaptación a su nuevo equipo. El ala-pívot estadounidense Chuma Okeke, con 16 puntos y 8 rebotes, volvió a ser el más destacado y se está consolidando como un puntal del equipo, tanto en ataque como en defensa, por su facilidad para sumar y su concentración en las marcas.

Las bajas merengues para este partido son el base Andrés Feliz, el escolta Sergio Llull y el ala-pívot Bruno Fernando, por lo que tendrán la oportunidad el español Izan Almansa y el italiano Gabriele Procida para contar con minutos en la rotación de Scariolo. Además, el alemán David Krämer volverá a la convocatoria, tras perderse el duelo del pasado viernes.

El rival será un Maccabi que en la doble jornada europea de la pasada semana sumó dos derrotas, una muy clara contra el Barça (71-92) y otra por la mínima contra el Olympiacos (94-95). El cuadro de Tel Aviv cuenta con varios jugadores de calidad, como el escolta Lonnie Walker IV, llegado este verano procedente de los Philadelphia 76ers, o el alero Jaylen Hoard, que firmó un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes en la derrota contra los griegos.

El equipo israelí finalizó la pasada campaña en la antepenúltima posición de la Euroliga y en el inicio de ésta va mejorando resultados. Por ello, este compromiso se presenta como una gran oportunidad para que el Real Madrid empiece a sumar victorias como visitante, frente a un equipo que al menos sobre el papel tiene un diferente objetivo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

MACCABI TEL AVIV: Blatt, Walker IV, Hoard, Brissett y Sorkln --posible quinteto titular--; Clark III, Santos, Gur, Rayman, Dibartolomeo, Dowtin Jr y Leaf.

REAL MADRID: Maledon, Abalde, Lyles, Hezonja y Tavares --posible quinteto inicial--; Okeke, Kramer, Procida, Campazzo, Deck, Almansa y Garuba.

--ÁRBITROS: Javor, Nedovic y Obrknezevic.

--PABELLÓN: Aleksandar Nikolic Hall.

--HORA: 20.05/#Vamos.