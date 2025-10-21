Scariolo: "Los deportistas israelíes compiten, no son ni políticos ni militares ni ministros"

VALDEBEBAS (MADRID), 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, Sergio Scariolo, dejó claro este martes que los jugadores de los equipos israelíes, como los el Maccabi Tel Aviv, al que se miden este miércoles en la Euroliga, son "deportistas que compiten, no políticos, militares o ministros", y que habría que preguntarles "cómo se sienten" con todo lo que está pasando por el conflicto en Gaza, mientras que aseguró que ve los resultados del conjunto madridista "conformes con su estado de progresión a esta altura de la temporada".

"Los jugadores de los equipos israelíes son deportistas que compiten, no son ni políticos, ni militares, ni ministros. Son compañeros que compiten, que actúan y que juegan. Me parece una buena idea preguntarles cómo se sienten ellos con toda esta situación porque todo el mundo opina", se cuestionó Scariolo en la rueda de prensa previa al partido de Euroliga que jugarán los blancos en Belgrado ante el Maccabi Tel Aviv.

El italiano sugirió que también que sería una gran pregunta para los equipos israelíes el saber por qué siguen jugando en Euroliga con todas las protestas que hay en su contra. "Entiendo que no es la situación más cómoda jugar en Israel o fuera para ellos, pero sólo ellos pueden decir realmente cómo se sienten en esta situación", reflexionó.

Además, afirmó que la vuelta de los equipos israelíes a jugar en casa los partido de Euroliga a partir del 1 de diciembre se debe a "una valoración puramente de seguridad" para los rivales que viajan. "En el deporte, el único parámetro para tomar este tipo de decisiones es la seguridad de los jugadores, de los equipos y de los espectadores, y si las autoridades consideran que existen las condiciones de seguridad para poder jugar en Tel Aviv, nosotros confiaremos", recalcó.

"¿No te parece que jugar en Belgrado 48 horas después de jugar un partido fuera de casa, con un viaje, contra un equipo que lleva tres días y estando en casa sean unas condiciones de equidad? Nosotros somos deportistas y somos receptores de decisiones. He aprendido a preocuparme de las decisiones que puedo tomar y delegar las que no están en mis manos tomar", señaló sobre una posible adulteración de la competición debido a todas las medidas que están motivando la participación de equipos de Israel en la Euroliga.

En cuanto a lo deportivo, el técnico italiano celebró el haber tenido "un par de días" para poder entrenar "con contacto y energía", y con separación entre un partido y otro. "El equipo ha entrenado a buen rendimiento y estamos preparados para jugar un partido sólido contra un rival que tiene mucho potencial anotador y que también roba muchos balones. Tenemos que tener mucho cuidado con las pérdidas", añadió.

El de Brescia destacó que el Maccabi Tel Aviv tiene "jugadores de talento NBA" como Lonnie Walker y Jeff Dowtin, que "asumen mucho protagonismo". "Tienen un estilo de juego con los cinco jugadores muy abiertos, con mucha movilidad. Además, habiendo perdido los partidos en casa, no querrán perder otro", agregó.

Scariolo subrayó que la defensa del Real Madrid va a tener "una de las peores tareas" que se puedes encontrar en esta Euroliga. "Lo dicen los números de anotación y de ritmo de rival. Hay que tener gente fresca, pero a la vez hay que tener gente eficaz y buscar la compatibilidad entre la eficacia y la no entrada en esas áreas peligrosas", detalló.

"Si estuviésemos en febrero o mayo probablemente los tres jugadores estarían disponibles. Pero ya he dicho muchas veces que la idea en este momento no es de forzar ningún jugador cuando uno está al 100%", dijo sobre las bajas para este partido de Sergio Llull, Bruno Fernando y Andrés Feliz.

Siguiendo con el estadio físico del equipo, recordó que su mirada está puesta en "ir creciendo paulatinamente como equipo", sin tomar "ningún tipo de riesgo ni sobrecargar" a sus mejores jugadores. "Hacerlo nos daría un rendimiento y una eficacia superior en el corto plazo para luego tener esos baches en el medio y en el largo", argumentó.

"Seguimos los parámetros que tiene un equipo que tiene la ambición de verse presente y con capacidad de jugarse los partidos decisivos de la temporada más adelante. Los resultados están siendo conformes con el estado de progresión del equipo a esta altura, no me sorprenden. Todos los equipos Euroliga tiene altibajos en los meses de octubre y noviembre porque todavía no están consolidados", concluyó.