El Real Madrid se vuelve a refugiar en su fortín para ahogar sus penas

Archivo - Facundo Campazzo y Walter Tavares disputan un balón con Wade Baldwin durante el partido entre el Real Madrid y el Fenerbahçe de la temporada pasada. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto se enfrenta este jueves en el Movistar Arena (21.00 horas) al vigente campeón de la Euroliga, el Fenerbahçe turco, en partido correspondiente a la octava jornada de la Fase Regular de la máxima competición europea, en el que el conjunto blanco quiere seguir con la buena racha en casa donde ha ganado todos los partidos esta temporada en contraposición con su rendimiento a domicilio, otra vez en entredicho el martes en Múnich (Alemania).

Los pupilos de Sergio Scariolo vuelven a Madrid con el objetivo de seguir en la buena senda que atraviesan ante su público en este inicio de campaña, con pleno de victorias en los seis partidos jugados como local. El conjunto madridista está mostrando una versión mucho más seria en el Movistar Arena, casi sin desconexiones (salvo el último cuarto contra el Partizán), muy activos en defensa y moviendo bien la pelota en ataque, encontrando situaciones favorables de tiro.

Pero lejos del Palacio de Deportes, el rendimiento es diametralmente opuesto en los dos lados del aro, sobre todo en defensa. Los 90 puntos encajados en Múnich este martes fueron una losa muy grande para los merengues, que en la segunda parte no pudieron mantener el ritmo anotador de la primera y permitieron a su rival meterse en el partido y remontarles una diferencia de 16 puntos para dejarle fuera del 'Top 10' y con un balance negativo de 3-4 antes de recibir a un teórico rival directo y de tener la semana que viene el primer Clásico.

Scariolo ha insistido mucho en el tema de la concentración y en el de la circulación de pelota. De hecho, la cifra de asistencias es bastante reveladora y en las tres victorias en Euroliga, el Real Madrid repartió 18, 24 y 19, mientras que en su último partido se quedó en 14, con solo 3 en una segunda parte para olvidar y un total de 13 pérdidas. Ese será uno de los puntos clave a mejorar para llevarse la victoria contra el vigente campeón, además de no permitir más errores producto de la desconcentración en defensa.

El base dominicano Andrés Feliz podría volver a la convocatoria tras perderse los últimos cuatro partidos. Esta baja ha provocado que el francés Théo Maledon haya acumulado minutos como director de juego, siendo uno de los más destacados en la derrota de este martes, con 15 puntos y 4 asistencias.

El rival será el Fenerbahce dirigido por Sarunas Jasikevicius, que también ha empezado la temporada irregular y que llega a la capital de España con el mismo balance que los madridistas tras caer también este martes contra el Valencia Basket por 94-79 en un encuentro donde pagó su poco acierto en el primer tiempo.

El actual campeón lleva cuatro victorias seguidas contra el Real Madrid y ha ganado en sus dos últimas visitas a su feudo, aviso para el conjunto madridista de cara a un rival que tiene este año una plantilla de menor potencial, sobre todo por la marcha de su referente del año pasado, el alero Nigel Hayes-Davis, que se marchó a la NBA para jugar con los Phoenix Suns.

Aún así, aún tiene armas como el base Wade Baldwin IV, máximo anotador y asistente del equipo en Europa, y uno de los nuevos fichajes, el escolta Talen Horton-Tucker, aunque está mostrando algunas debilidades en el rebote y en el aspecto de las pérdidas.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Lyles, Hezonja y Tavares --posible quinteto inicial--; Maledon, Okeke, Kramer, Llull, Deck, Feliz, Garuba y Almansa..

FENERBAHÇE: Hall, Horton Tucker, Biberovic, Jantunen y Birch --posible quinteto inicial--; Bacot, Birsen, Baldwin, Wilbekin, Melli, Bitim y Colson.

--ÁRBITROS: Hordov, Latisevs y Petek.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 21.00/#Vamos.