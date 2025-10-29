Scariolo: "El equipo tiene que tener liderazgo y personalidad para jugar con esta presión"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, ha comentado este miércoles que el equipo debe tener "tranquilidad, liderazgo, personalidad y carácter" para poder saber jugar con "este nivel de presión", y que ante el Fenerbahce tienen "una gran oportunidad" para poder sentirse capaces de "jugar durante 40 minutos sin baches".

"Todos los partidos son partidos de máxima exigencia y siempre salimos a ganar. Pero está claro que el equipo dentro tiene que tener tranquilidad, liderazgo, personalidad y carácter para saber jugar con este nivel de presión", afirmó el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido de Euroliga que enfrenta este jueves a los blancos frente al vigente campeón, el Fenerbahce, en el Movistar Arena.

Scariolo resaltó que cuando se ponen la camiseta del Real Madrid se tienen que "exigir" hacer todo lo posible para ganar. "La temporada regular no te da tiempo para pensar en el anterior o el siguiente partido. Solo tienes que pensar que eres un jugador, un entrenador o un miembro de Real Madrid, y esto quiere decir que todos los partidos tienen que prepararse sin ningún tipo de excusa", añadió.

El italiano señaló que espera que los malos resultados les estén "tocando la fibra" a los jugadores. "Yo y muchos de estos jugadores no estamos acostumbrados a la derrota. Es importante que ellos mismos sean los que lideren la reacción. Los que tenemos muchas experiencias ganadoras tenemos que ayudar a los que tienen menos para que entiendan realmente cuál es la manera adecuada para poder ganar partidos en condiciones complicadas, ya se en casa o fuera", explicó.

El de Brescia dijo que uno de los aspectos a mejorar deben ser los contraataques, porque les meten "muchos puntos". "Si en nuestros momentos malos consigues hacerles atacar contra una defensa estática, aunque no estés metiendo cambia la cosa. Si te meten 15 puntos porque cada vez que no has metido, has perdido un balón o has hecho un mal tiro, te corren y te meten una bandeja... Eso es muy sencillo", destacó.

Sobre el Fenerbahce, Scariolo subrayó que es un equipo de "grandísima calidad, gran talla física y mucho talento anotador". "Debemos entrar en campo con determinación y, sobre todo, mantenerla durante todo el partido. Hay que igualar su capacidad física con dureza, y saber jugar con los contactos, sin estar tan pendiente de los árbitros", analizó.

"Es el peor rival al que te puedes enfrentar ahora mismo en Euroliga. Eso nos da un plus de motivación, pero no debemos pensar demasiado ni en el rival, sino en sumar buenas acciones. Vamos a razonar un poco sobre los quintetos y sobre la disponibilidad para jugar con personalidad, carácter y dureza. Nuestro trabajo como entrenadores es tomar, ajustar y modificar nuestras decisiones sobre el uso de los jugadores", zanjó el técnico del Real Madrid.

Por otro lado, a nivel anímico, el ex seleccionador español confesó que aunque un partido "no te cambia la vida para bien ni para mal", sí que te puede ayudar a "reforzar la confianza" o "seguir manteniendo la fragilidad". "Tenemos una gran oportunidad para poder sentirnos capaces de jugar durante 40 minutos sin baches, incluso contra un rival de la fuerza, talento y calidad del Fenerbahce", concluyó.