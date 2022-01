Reyes: "El equipo debe estar muy concentrado ante el Breogán, puede pasar lo que pasó ante Andorra"

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de baloncesto y actual embajador del Real Madrid Felipe Reyes ha reconocido que la retirada no ha sido tan traumática como esperaba y que aunque echa "de menos" el deporte pensaba que le iba "a costar mucho más" verlo "desde el otro lado", y ha advertido del peligro de confiarse por la eliminatoria de Copa del Rey ante el Río Breogán, recordando que si el equipo no está "concentrado" puede caer como sucedió este domingo ante el MoraBanc Andorra (83-88).

"La Copa siempre es un torneo muy difícil, donde cualquier equipo te puede dar la sorpresa. El Breogán, que viene de ascender, vendrá muy motivado. Está haciendo una gran temporada, pero creo nosotros tenemos muy buen equipo como para poder ganarle. Tendremos que estar muy concentrados, porque nos puede pasar lo que nos pasó ayer", señaló antes de la VI Gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM), donde fue premiado.

Por otra parte, confesó que está "muy bien y muy tranquilo" tras su retirada. "Pensaba que me iba a costar mucho más ver el baloncesto desde el otro lado. He tenido una carrera muy larga como para no echar de menos el baloncesto, pero ahora estoy disfrutando de la familia y del equipo, estando cerca de ellos como embajador", subrayó.

Además, se mostró emocionado por el homenaje recibido por parte de la afición del WiZink Center en el Clásico ante el FC Barcelona. "Estoy muy feliz por poder despedirme de la afición en una cancha de baloncesto. Fue un momento muy emotivo, para recordar siempre. Siempre estaré muy agradecido al Real Madrid, a Florentino y a nuestros aficionados, que me han dado su cariño y su apoyo durante todos estos años", expresó.

Por último, Reyes se acordó de Rafa Nadal, que el domingo conquistó su vigésimo primer 'Grand Slam' y al que considera "un ejemplo a seguir". "Lo que lleva haciendo durante toda su carrera es increíble, no solo por los logros deportivos, sino por lo que transmite como persona. Es un diez como jugador y como persona; su humildad, su predisposición para ayudar... Todos los deportistas jóvenes deberían fijarse en él", finalizó.