Ricky Rubio: "Estados Unidos es la favorita, en un segundo escalón estaríamos tres selecciones"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El internacional español de baloncesto Ricky Rubio ha reiterado que Estados Unidos sigue siendo "la favorita" para conquistar este verano el Mundial de China, y ha asegurado que tras ella hay "tres o cuatro selecciones" en un "segundo peldaño", entre ellas España.

"Estados Unidos es la favorita, y después estaríamos tres o cuatro selecciones en ese segundo peldaño. Son los actuales campeones; es verdad que tienen muchas ausencias, pero siguen teniendo muy buenos jugadores y siguen siendo favoritos", señaló en declaraciones a los medios de comunicación antes de partir hacia Anaheim (California), donde los de Sergio Scariolo se enfrentan el viernes al combinado norteamericano.

Sobre la preparación, el base catalán explicó que han ido "mejorando partido a partido". "Es un buen test para nosotros, para saber en qué nivel estamos y qué nos falta por hacer", indicó sobre el partido ante Estados Unidos, antes de hablar del estado de forma del cuadro español. "Es pronto para valorar. Contra Lituania faltaron tres de ellos, dos de nosotros... Vamos cogiendo forma", apuntó.

Por otra parte, el de El Masnou reveló que Phoenix Suns, franquicia por la que fichó este mismo verano tras dos años en Utah Jazz, no le impidió en ningún momento que pudiese disputar el Mundial. "Fiché, pregunté y no me pusieron ninguna pega", afirmó.

Por último, Rubio valoró los últimos descartes del equipo de Scariolo. "Es duro, pero sabemos a lo venimos. Hay cuatro jugadores que no pueden estar al final en el equipo. Son momentos duros porque vives muchos momentos con ellos", concluyó.