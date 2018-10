Ricky Rubio: "Me gustaría incluir la 'bomba' de Navarro en mi repertorio"

Publicado 13/07/2018 10:17:39 CET

El base español de Utah Jazz, Ricky Rubio, ha explicado que este verano se centrará en mejorar su tren inferior y también en incrementar su repertorio con "el lanzamiento a media distancia tipo la 'bomba' de Navarro", el característico tiro de su compañero de selección, mejoras para brillar en su último año de contrato con Utah Jazz antes de ser agente libre para elegir el proyecto donde se sienta "más cómodo".

"Viene bien un poco de descanso para mejorar y cargar pilas mentalmente. A grandes rasgos, mi plan veraniego es mejorar 'patas' en el gimnasio, poner un poco más de énfasis en esa musculatura del tronco inferior. Y a nivel técnico y táctico, mejorar en todo en general, pero sobre todo el lanzamiento a media distancia tipo la 'bomba' de Navarro. Me gustaría incluir eso en mi repertorio", valoró Ricky Rubio en una entrevista concedida a Europa Press.

El base catalán, que pasó por Alcobendas (Madrid) para presentar la segunda edición de su campus veraniego con Brains International Schools, reconoció que "sin duda" el último año fue el mejor de su carrera en la NBA, añadiendo que ese crecimiento con los Jazz "se puede atribuir a una sola cosa".

"Sin duda ha sido mi mejor año en la NBA y es verdad que el cambio a un equipo que ha sabido sacar lo mejor de mí me ha ayudado muchísimo. La franquicia tiene una mentalidad diferente a Minnesota Timberwolves y la que mejor se adapta a mí creo que ha sido Utah. Siento que he llegado a un nivel óptimo de madurez y en lo personal también siento un nivel de paz que me hace sentirme muy cómodo", resumió.

La pasada temporada, los Jazz se erigieron en una de las grandes revelaciones de la NBA. Compitiendo en el feroz Oeste, donde se acumulan la mayoría de las estrellas de la competición, la franquicia de Salt Lake City capturó la quinta posición y alcanzó las semifinales de Conferencia tras eliminar en primera ronda a Oklahoma City Thunder.

"Mucha gente se cree que fue cosa de una temporada y estando dentro veo que es un proyecto que puede tener mucho margen de mejora. Incluso dando nuestra mejor versión el año pasado creo que aún podemos mejorar y hacer las cosas muy bien la próxima temporada", advirtió el internacional español.

"CON EL ÚLTIMO CONTRATO TENGO PARA MÍ, MIS HIJOS Y MIS NIETOS"

A sus 27 años, Rubio afronta la última temporada de su actual contrato en la liga norteamericana y es consciente de que el próximo verano podría firmar el mejor acuerdo de su carrera, pero aclaró que, cuando llegue ese momento, mirará la parte deportiva por encima del apartado económico.

"Siendo sincero, con el último contrato que firmé ya tengo para mí, para mis hijos y para mis nietos. En ese aspecto no me preocupa, lo que sí miraré es el proyecto donde me sienta cómodo, donde cuenten conmigo para ser una pieza importante y para poder ganar los máximos partidos posibles", analizó.

Pese a que el cambio de aires le sentó muy bien el pasado verano y preguntado por si Marc Gasol podría tomar una decisión similar, el base recordó que "cada uno es un mundo" y que "no se pueden comparar personas, equipos ni situaciones".

"Marc lleva diez años Memphis y se siente muy cómodo. Es un equipo que este año ha sido lastrado por lesiones, pero ha entrado en 'Playoffs' siete u ocho años. ¿Quién soy yo para decirle a un jugador como Marc, que lleva tanto tiempo allí, qué tiene qué hacer?", se preguntó el de El Masnou.