Ricky Rubio: "Quiero ver qué rol tendré para mirar otras opciones"

El jugador presenta en El Masnou el tercer 'Community Team' de su fundación

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador de los Minnesota Timberwolves Ricky Rubio ha asegurado que quiere saber qué papel tendrá en su actual equipo la próxima temporada, tras acabar con buenas sensaciones un año irregular, antes de decidir si busca "otras opciones" o decide seguir siendo parte de la 'manada' de lobos.

"De momento, tengo un año más de contrato, miraremos cuál será mi rol en el equipo porque hemos acabado con muy buenas sensaciones. Me queda un año de contrato, también quiero ver qué rol tendré realmente para decidir, o para preguntar si hay otras opciones o si me quedo", manifestó a los medios.

Ricky Rubio, en la presentación del proyecto 'Community Team' en El Masnou, su localidad, aseguró que "siempre es una sabor agridulce" terminar la temporada antes de tiempo, sin estar en los 'play-offs' por el título de la NBA.

"A la salida (vuelta a casa por vacaciones), que fue muy buena, estábamos muy contentos de cómo acabamos la temporada y dijimos que queríamos seguir. No ha terminado la temporada, cuando lo haga se verá claramente qué pasará", reiteró.

Y es que no todo fue negro, aunque sí hubo malos momentos. "Ha sido una temporada de montaña rusa, sin duda. Tuve que hacer cuarentena por estar en contacto con un positivo, Juancho. En mitad de temporada estar días encerrado en casa es muy difícil. Tuvimos la mala surte que Towns y D'Angelo Russell estuvieron lesionados mucho tiempo y las victorias no llegaban", lamentó.

"Al final, la temporada se arregló un poco. Las lesiones han marcado una parte muy importante de nuestra temporada. Tampoco ayudó cambiar de entrenador a mitad de temporada, pero las derrotas se acumulaban. La temporada no ha sido buena, hemos perdido casi 50 partidos, pero acabamos con buenas sensaciones y es algo positivo", matizó.

De momento, antes de centrarse en la nueva campaña en la NBA, está de vacaciones y centrado en su 'The Ricky Rubio Foundation', con la que por fin ha podido desplegar el proyecto 'Community Team' en su localidad, tras hacerlo previamente con éxito en Barcelona o Girona.

"Con este proyecto piensas en ayudar. Tengo muchos proyectos, algunos ya en marcha, pero donde ves el impacto más grande es en tu casa, aunque hay necesidades en todos lados. He sido afortunado de poder tener éxito en mi carrera, pero no sería nada sin el pueblo donde nací y crecí y las personas que me han ayudado. Este 'Community Team' es un proyecto importante para, desde el deporte, enseñar valores a través del juego", manifestó.

El 'Community Team' de El Masnou, creado en colaboración con el Ajuntament del Masnoy y Agbar, pretende ayudar a niñas y niños a formarse en valores cívicos a través del baloncesto, con actividades extraescolares y formación deportiva para aquellos en situación de "vulnerabilidad".

Con base en el Centre Obert Maricel de la localidad del Maresme, el responsable pedagógico y entrenador será Vidal Sabater, que organizará los entrenamientos además de visitas de interés o charlas con personalidades. Además, los integrantes del proyecto podrán visitar, cuando se pueda, un partido de la Liga Endesa.