Rienda: "Vibré, me emocioné y salté, es algo muy grande para España"

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, confesó la emoción que ha sentido con la clasificación de España para el Campeonato del Mundo de baloncesto en China, tras derrotar (95-88) a Australia en semifinales, y que este logro es "algo muy grande" para el deporte español.

"Ha sido algo muy grande para nuestro país, que, desde 2006, no pasaba. Tenemos una selección competitiva, que se crece en cada partido y cómo ha jugado en esta semifinal ha sido impresionante. He vibrado, me he emocionado y he saltado del asiento. Y que ganaran tras dos prórrogas habla del alto nivel de los equipos", comentó en declaraciones a Europa Press.

A pesar de la satisfacción de alcanzar la final, María José Rienda, que viajará a China para estar este domingo apoyando a los pupilos de Sergio Scariolo por sumar el segundo Campeonato del Mundo de su historia, se mostró ambiciosa.

"Todavía queda la final y sólo queda desear lo mejor a este equipo. Porque se lo merece, se lo han trabajado, son referentes en nuestro país y significan mucho para el deporte español", destacó la secretaria de estado para el Deporte.