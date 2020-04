San Miguel: "Los jugadores estaremos ahí para terminar de la mejor manera posible"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El base del Casademont Zaragoza Rodrigo San Miguel ha reconocido que "será extraño" jugar a puerta cerrada si se vuelve a disputar la Liga Endesa, destacando que "lo importante es que se reanude todo pronto dentro de unas medidas de seguridad sanitarias" y garantizando que los jugadores estarán "ahí para terminar de la mejor manera posible".

"Será extraño cómo será el día. Volver a jugar será un poco diferente, aunque tampoco le he dado muchas vueltas. Sin público será extraño. Lo importante es que se reanude todo pronto dentro de unas medidas de seguridad sanitarias", destacó San Miguel en declaraciones a la web del club aragonés.

El base explicó que los dos motivos principales para volver a competir serían "hacer disfrutar y distraer a la gente de otras cosas para recuperar la normalidad" y, al mismo tiempo, "por respeto a patrocinadores, aficionados, trabajadores del club y de la ACB", todo eso "siempre que las condiciones sanitarias lo permitan". "Los jugadores estaremos ahí para terminar de la mejor manera posible", prometió.

"No estoy ni muy estresado ni con ansiedad. Intento mantener rutinas para tener rigurosidad en el día a día y estar lo más entretenido posible, haciendo entrenamientos, estudios y estando con mi hijo. No queda tiempo para aburrirse. Ya que todos los días se parecen, es una forma de no dejarte ir", detalló sobre cómo está viviendo el confinamiento.

Además, el internacional español se mostró reconfortado por la forma en que la sociedad ha entendido "la magnitud" de la pandemia y ha sido capaz de "pensar más en el prójimo" que en uno mismo. "Es la única forma de salir de esto", aseveró, destacando también "el trabajo de tanta gente que hace mucho", como el personal sanitario.