Santi Aldama brilla en el triunfo de Memphis y Garuba y los Rockets sorprenden a los líderes Suns

Juancho Hernangómez cae en Nueva York y Willy y Serge Ibaka no juegan

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Santi Aldama contribuyó la pasada madrugada a la victoria de Memphis Grizzlies sobre Philadelphia Sixers (117-109), en una jornada NBA en la que los Houston Rockets de Usman Garuba abandonaron la última plaza del Oeste al sorprender al líder Phoenix Suns (121-122) y en la que Juancho Hernangómez cayó con Toronto Raptors en casa de Brooklyn Nets (114-105).

En el FedExForum de Memphis, los de Tennessee olvidaron la derrota ante los Timberwolves con su tercera victoria en los últimos cuatro partidos, que les sitúa en la cuarta posición de la Conferencia Oeste (13-9). Ja Morant (28 puntos) y Jaren Jackson (22) tiraron del conjunto local y neutralizaron el 'doble-doble' de 35 tantos y 12 rebotes de Joel Embiid.

Mientras, el canario Santi Aldama cuajó una buena actuación en sus 22 minutos sobre la cancha, en los que anotó 13 puntos -3 de 6 tiros de campo, incluidos 2 de 5 triples, y 5 de 6 desde la línea de personal-, capturó cinco rebotes, proporcionó tres asistencias y puso tres tapones.

Por su parte, Houston Rockets ofreció la gran sorpresa de la jornada al frenar a domicilio a los líderes del Oeste, los Suns (15-7), todo a pesar del espectacular encuentro del escolta Devin Booker.

El triunfo vale a los texanos (6-16) para abandonar la última plaza de la misma conferencia, a la que cae San Antonio Spurs (6-17). El manchego Usman Garuba firmó un punto, un rebote, una asistencia y dos robos en sus 11 minutos de participación.

El pleno español de la jornada no pudo ser posible por la derrota de Toronto Raptors ante Brooklyn Nets, un duelo en el que Juancho Hernangómez dispuso de casi 16 minutos. Los canadienses, octavos en el Este (11-11), encajan su segundo encuentro sin ganar.

El madrileño logró tres puntos -anotó uno de sus dos tiros de campo, un triple- y recogió seis rebotes. Kyrie Irving (27 puntos) guió a los neoyorquinos, ganando la partida al camerunés Pascal Siakam (24).

Por último, el ala-pívot hispano-congoleño Serge Ibaka no estuvo presente, por enfermedad, en la derrota de Milwaukee Bucks ante Los Angeles Lakers (129-133), un resultado que interrumpe una serie de tres victorias seguidas de los de Wisconsin, mientras que el madrileño Willy Hernangómez no gozó de minutos en el triunfo, tercero consecutivo, de New Orleans Pelicans sobre San Antonio Spurs (99-117), que deja a la franquicia de Luisiana segunda de la Conferencia Oeste.

--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.

SANTI ALDAMA: 13 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones.

JUANCHO HERNANGÓMEZ: 3 puntos y 6 rebotes.

USMAN GARUBA: 1 punto, 1 rebote, 1 asistencia y 2 robos.

SERGE IBAKA: No jugó.

WILLY HERNANGÓMEZ: No jugó.