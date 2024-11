Santi Aldama: "Ir jugada a jugada es la mentalidad que tengo esta temporada"

"Siento que cada año me gano más el hueco en la NBA"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador español de Memphis Grizzlies, Santi Aldama, explicó que esta temporada su "mentalidad" es "ir jugada a jugada a tope", aprovechando cada minuto como clave en una progresión que por otro lado ve como lógica, aún "muy lejos" de donde cree que puede llegar aunque "cada año" se gana "más el hueco" en la NBA.

"Parte de la evolución es la evolución lógica, tengo 23 años, llegué con 20. Año a año me iré encontrando mejor y creo que todavía estoy muy lejos de donde siento que me gustaría estar", confesó Aldama en una videconferencia con medios de comunicación este martes en la que participó Europa Press.

El de Las Palmas de Gran Canaria está brillando más que nunca en la NBA y confía en ganarse la renovación. "Me siento mejor que nunca, siento que cada año me gano más el hueco, pero al final juego por un objetivo que es ganar el anillo de la NBA y medallas por la selección de mi país", apuntó, antes de hablar sobre su futuro incierto.

"Siempre escuchaba a compañeros más veteranos hablar de eso. Para mí, a nivel personal no tengo la certeza que vaya a estar aquí, pero la verdad es que esta es mi casa, siento que es mi casa y espero que dure muchos años. No pienso mucho en ello, puedes caer en una espiral egoísta. Sin pensar mucho en qué pasará, con mi trabajo llegará esa recompensa", afirmó.

Además, Aldama apuntó que el verano, y antes con la preparación para los Juegos de Paris 2024, sin duda fue un no parar que le devolvió a Memphis con gran rodaje y nivel. "No fue el resultado que queríamos pero en cuanto evolución nos vino muy bien, llego en octubre en mucho mejor nivel porque no he parado. Sigues en esa dinámica, vivir el baloncesto cada día me ha dado ese plus", dijo.

Por otro lado, el internacional español explicó su relación con su técnico Taylor Jenkins. "Este es el cuarto año, nos conocemos, hablamos de cómo intentar corregir errores sobre la marcha, evitar que duren dos cuartos más. Esa capacidad de ser sinceros está muy bien para intentar sacar lo mejor de mí. Esa sinceridad, no solo conmigo, hace que este equipo funcione tan bien", apuntó.

Además, Aldama apuntó que la labor en el rebote, capturó 17 la pasada madrugada ante Portland Trail Blazers, es ejemplo de cómo trata de dejar su impacto en cada jugada. "El rebote era un déficit que teníamos y he puesto una nota en mi mente de que tenía que ir a coger más. Jugamos de manera más dinámica y me viene muy bien. Tengo una capacidad para leer el juego bastante buena, y puedo usarlo para meter más puntos, asistencias, sea lo que sea", comentó.

"Es parte de la sinceridad que tenemos. Taylor me lo dijo al principio de temporada que tenía la visión de que jugase un poco más de '3', de '4', dependiendo de la situación. Intentar tener un impacto en el partido, titular o desde el banquillo, tener un impacto en cada jugada. Ir jugada a jugada es la mentalidad que tengo esta temporada e igual es lo que me ha hecho subir el nivel", añadió.

Además, el canario confesó que no es lo normal que sea el único español esta temporada en la NBA, pero confesó que puede ser cuestión de tiempo. "No es algo que me hubiese planteado, creo que con el tiempo cambiará. No quiero dar nombres porque no quiero poner presión en nadie pero con este grupo de jugadores que viene ahora, con el que pasaré este verano, tenemos mucho futuro. Tenemos muchos jugadores con 18 años. Tengo muy buena relación con ellos y tenemos baloncesto para rato", terminó.