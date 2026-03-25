Scariolo: "Anadolu Efes es el mejor equipo en los últimos segundos"

Sergio Scariolo - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, destacó del Anadolu Efes la capacidad de sus jugadores para resolver "en los últimos segundos", rival de los blancos este jueves en la jornada 34 de la Euroliga, contento de recuperar el apoyo de la afición en el Movistar Arena.

"Estamos preparados para volver a competir con tan poco tiempo contra un rival de mucho talento. Hay características parecidas al del otro día: muchos jugadores muy buenos en la anotación, en el uno contra uno, en el tiro de tres puntos y con una alta capacidad de atacar en los primeros segundos de la posesión", dijo en declaraciones que recoge la web del equipo madridista.

"Yo creo que es, incluso, el mejor equipo en los últimos segundos de la posesión, con jugadores capaces de jugarse esos aclarados y unos contra unos con eficacia y eficacia en el tiro", añadió antes de otro partido importante para el 'Top 4'.

El técnico italiano hizo hincapié en la importancia de la defensa de un Madrid que recibe al equipo ahora dirigido por Pablo Laso en un Palacio que volverá a tener público tras el duelo a puerta cerrada contra el Hapoel Tel Aviv el martes. "La parte defensiva tiene una gran importancia cuando hablas de un rival capaz de llevar la amenaza con muchos puntos diferentes, que se abre. Pero también tenemos que ser capaces de atacar bien porque hay buenos defensores en la plantilla", dijo.

"Tenemos que compartir el balón, ser capaces de buscar las ventajas y estar preparados a que ellos reaccionen en nuestro intento de entrar en pintura. A partir de ahí, tenemos que ser generosos en compartir el balón y buscar a los compañeros abiertos", añadió.

Scariolo valoró el trabajo hasta ahora y recuperar a la afición blanca. "Es cierto que el trabajo ha sido así desde el inicio y está dando sus frutos, pero cada partido es un capítulo aparte y necesita un máximo esfuerzo aparte y una gran dedicación para poder llevar a cabo otro resultado positivo. Y con la alegría de poder volver a compartirlo con la afición que, aunque parece que no se haya notado, sí la hemos echado de menos el otro día", finalizó.