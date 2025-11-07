Scariolo: "La clave ha sido no desconectarnos en ningún momento"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, en el partido contra el Barça en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, se mostró muy satisfecho tras la victoria de su equipo en el Palau Blaugrana ante el Barça (92-101), en la novena jornada de la Fase Regular de la Euroliga, y destacó que la clave fue "no desconectarse en ningún momento", en un partido que calificó de "muy importante" por la madurez y el control mostrados por sus jugadores.

"Felicito a mis jugadores: hemos jugado un buen baloncesto durante 40 minutos. Podemos mejorar algunas cosas, como ciertos momentos defensivos o pérdidas de balón, pero lo fundamental ha sido mantenernos siempre conectados y limitar la duración de los momentos malos", explicó el técnico italiano en rueda de prensa.

Así, se mostró contento con el triunfo. "Es una victoria muy importante para la afición y bastante importante también para el equipo, dentro de lo que supone ganar en noviembre. Fuera de casa nunca es fácil, y menos en una cancha que transmite tanta energía a su equipo", manifestó.

Scariolo subrayó precisamente ese punto como la gran diferencia respecto a otros encuentros. "En los partidos fuera de casa habíamos jugado buenos minutos, pero también otros en los que los rivales abrían brecha. Esta vez no nos desconectamos. Supimos responder rápido a sus parciales y mantener la cabeza fría. El Barça tiene un talento ofensivo tremendo, pero no dejamos que sus rachas nos descentraran. Controlamos bien el partido y eso marca la diferencia", aseguró.

También elogió el compromiso de su jugador Edy Tavares, que jugó pese a estar enfermo, y el acierto de Trey Lyles, máximo anotador del partido. "Trey ha estado muy acertado, es un jugador de mucha calidad y con un alto conocimiento del juego. Pero el nombre propio de esta noche es Edy Tavares, sin duda. Tenía fiebre antes del partido, casi 40 grados ayer, y ha viajado dando una muestra de compromiso y enviando un mensaje claro al equipo sobre cómo se afrontan las dificultades", destacó.

Sobre el acierto ofensivo del Real Madrid, Scariolo explicó que el equipo supo generar buenas situaciones de tiro. "Seleccionamos muy bien los tiros abiertos. Alguno ha entrado con suerte, pero la gran mayoría fueron bien elegidos. Cuando la pelota circula, tienes ese segundo o ese medio metro más para lanzar con tranquilidad, y así es más fácil que los tiros entren", comentó.

"Hoy hemos demostrado que podemos competir fuera de casa sin altibajos. Tuvimos momentos difíciles, pero no desconexiones. Esa constancia es lo que te hace ganar partidos grandes como este", concluyó el entrenador del Real Madrid.