Scariolo: "He notado un crecimiento paulatino y progresivo de Hezonja"

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, ha destacado el "crecimiento paulatino y progresivo" del alero croata Mario Hezonja, clave para la victoria merengue de este jueves por 94-87 ante el Kosner Baskonia en la jornada 15 de la fase regular de la Euroliga.

"Yo he notado un crecimiento paulatino y progresivo de Mario, que se ha notado más en los entrenamientos que en los partidos", resumió el técnico madridista desde la sala de prensa del Movistar Arena a tenor de "una victoria importante contra un equipo que está jugando cada vez mejor" y que ha confeccionado "una plantilla muy competitiva".

En ese sentido, añadió en su descripción el adjetivo "atlética" y alabó su "capacidad de amenaza en muchos puntos del campo obviamente y sobre todo con estos dos grandísimos tiradores que están en un momento de gracia", en alusión a Timothé Luwawu-Cabarrot y a Markus Howard.

"Creo que Galbiati está haciendo un gran trabajo. Nosotros también hemos hecho un buen trabajo. Nos ha salido mejor con Luwawu-Cabarrot, aunque luego su clase ha acabado por salir a flote. Y por supuesto Howard, que ha hecho unas canastas muy difíciles, muy complicadas y que podían haber sido una serie de golpes a la moral", advirtió Scariolo.

"Porque tú defiendes durante muchos segundos muy bien, siempre sin perder el contacto y luego él te saca un tiro así. Y luego en ataque vas con tus armas, que no son precisamente las de bote y sacar rápido un tiro de tres puntos", argumentó el entrenador italiano.

Después, sobre sus pupilos elogió "su resiliencia a la hora de construir el triunfo posesión tras posesión". "Creo que hemos tenido un pelín de desequilibrio en algunos quintetos con respecto a otro, cosa que últimamente no nos estaba pasando. Pero ha habido una serie de prestaciones muy buenas en los que han empezado el partido y que hay que valorar en positivo", señaló tras su victoria en un duelo reñido.

"Muy importante continuar con este momento. Sabemos que llegará el momento de perder un partido y, cuando llegue, que lo hagamos peleando, compitiendo con seriedad y con la imagen de un equipo que sale a ganar todos los partidos. Eso lo queremos seguir haciendo desde la humildad, pero también desde la conciencia y dando pasitos", agregó Scariolo.

Luego analizó la suplencia de Alex Len. "Hoy el dinamismo del rival y la velocidad con la que juegan sus hombres grandes nos han animado a dar todos los minutos a Usman que ha dejado 'Edy'", habló sobre Tavares. "Usman ha sido mas eficaz en la primera parte", apuntó. "Ha sido una decisión técnica, su forma no es todavía de las mejores, pero el domingo tendrá su oportunidad de jugar y de crecer", zanjó sobre Len.