Scariolo: "Este nuevo ciclo olímpico se antoja complicado"

"Pau Gasol es el prototipo de jugador de baloncesto"

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, confesó que tiene por delante "un ciclo olímpico que se antoja complicado", empezando desde la próxima ventana FIBA en noviembre, donde tendrá una convocatoria "preocupante" con el objetivo aún de clasificar para el próximo Eurobasket.

"Aún estamos en la cuenta de los seleccionables, que cada vez es más reducida. Es más sencilla o más preocupante. No contaremos con jugadores de la Euroliga, tendremos más jóvenes y hay que competir porque aún tenemos que clasificarnos para el Campeonato de Europa", confesó este viernes en el MARCA Sport Weekend 2024 que se está celebrando en Málaga.

"Hemos tenido un post Juegos muy ocupados, evaluando la actividad de la cantera, todas las premisas de este nuevo ciclo olímpico que se antoja complicado. Sabemos que nuestra competitividad no es la que estábamos acostumbrados. Tenemos que trabajar para poner las condiciones para que lo volvamos a ser dentro de unos años. El trabajo que hagamos ahora va a ser decisivo para que en unos años tengamos opciones de competir a los niveles de antes", añadió.

Scariolo dijo no querer insistir en el problema que viene señalando, después de despedir a varias generaciones de un éxito sin comparación. "En este momento toca remar, el objetivo es mantener un nivel de competitividad digno. Ha sido un fenómeno irrepetible en la historia del deporte, con tanta longevidad", afirmó.

"Me preocupa que no tengamos suficientes jugadores españoles tan buenos como para jugar en la Liga Endesa. La competencia es la que manda. Me gustaría que hubiese más jugadores españoles de alto nivel, pero es lo que hay. Es más importante que quien pueda hacer algo, son muchos, que puedan ayudar a que podamos volver a crear y formar jugadores en cantidad de altísimo nivel. Ahora hay más países que trabajan bien el baloncesto. Es importante vender el producto, pero más importante es el producto mismo. Podríamos plantar algo que daría sus frutos dentro de unos años", añadió.

El técnico italiano dio sus claves del éxito. "Hay que elegir bien las personas, que cuentan más que el talento, hay que saber escuchar, y tener mucho equilibrio, una derrota o una victoria puede parecer definitivo y a lo mejor no lo es", resumió.

Además, Scariolo destacó algunas cualidades que harían un jugador perfecto. "Pau Gasol es el mejor de siempre, pero he tenido la surte de haber convivido con muchos. Un nombre, es el de Pau, todos sus compañeros no se sentirán celosos. El secreto de este equipo ha sido tener a mucha gente capaz de aportar", confesó.

"Pau es el prototipo de jugador de baloncesto, un cuerpo una mente, el contorno sería el de Pau; la competitividad de Rudy; la dureza de Felipe; la clase de Navarro; la genialidad de Ricky; jugador de equipo como Sergio Llull; profesionalidad de Calderón; la inteligencia de Marc Gasol, podría seguir mucho", terminó.