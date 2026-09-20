Sekulic: "Laprovittola jugó con motivación extra y era casi misión imposible"

El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, en la final de la Supercopa Endesa 2026 perdida ante el Asisa Joventut en el Olímpic de Badalona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BADALONA, 20 Sep. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, felicitó al Asisa Joventut tras la derrota encajada este domingo en la final de la Supercopa Endesa (101-87) y admitió que la descomunal actuación de Nico Laprovittola convirtió el partido en "prácticamente una misión imposible", achacando además a la falta de energía y comunicación defensiva de su equipo el mal arranque que acabó condicionando el choque.

"Enhorabuena al Joventut por la forma en que ha jugado. Además, han tenido a un jugador como Laprovittola que ha estado con una motivación extra, seguramente también por jugar contra su exequipo, y realmente era prácticamente una misión imposible. Al principio del partido no hemos estado con la suficiente energía, precisión ni comunicación en defensa sobre todo, ellos han anotado muchos puntos fáciles y luego nos ha costado reengancharnos el resto del encuentro", analizó en rueda de prensa.

Preguntado por la exhibición desde el perímetro del base argentino, autor de nueve triples en la final, el preparador esloveno rechazó que se tratara de facilidades defensivas de su plantilla. "Me gustaría que hubieran sido tiros liberados, pero creo que, en general, han sido lanzamientos muy difíciles. Sabíamos a quién nos enfrentábamos y lo que podíamos esperar, pero luego en el uno contra uno ha estado muy acertado. Hace cosas que parecen fáciles, pero que no lo eran en absoluto. Ha sido un gran partido para él y la realidad es que no hemos podido hacer nada contra ello", reconoció.

De cara al inicio inminente de la competición oficial con el arranque de la Liga Endesa y la Euroliga esta misma semana, Sekulic abogó por acelerar el proceso de acoplamiento del nuevo proyecto 'culer'. "Tenemos que aprender de los errores que hemos cometido en estos últimos partidos y buscar la forma de corregirlos", señaló.

"Lo más importante es que aprendamos a jugar juntos, a cubrir las fallos de los demás en defensa y actuar como una unidad. Tenemos muchos jugadores nuevos que necesitan entender cómo funcionan sus compañeros y qué esperar de ellos. No va a ser fácil, pero esa es la Euroliga y para salir adelante tenemos que jugar como un equipo", concluyó.