La selección femenina de baloncesto en silla bate a Alemania y repite bronce continental

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas repitió presencia en el podio continental por tercera edición consecutiva después de lograr la medalla de bronce este viernes en el Europeo que se está disputando en Sarajevo al batir a Alemania de forma clara por 66-55.

El combinado que dirige Víctor Ramos se despidió del campeonato de la mejor forma posible, con triunfo y grandes sensaciones para volver a coger metal y seguir demostrando su crecimiento. Tras hacer historia en Madrid en 2021 con su primer bronce, defendió su estatus dos años después en Róterdam (Países Bajos) y lo hizo de nuevo en la capital bosnia.

Y todos estos éxitos han llegado batiendo a Alemania, un rival que se había impuesto en la primera fase (57-46), pero al que esta vez supo neutralizar para devolverle la moneda con un claro 66-55, apoyado en un sensacional partido de Isabel López (25 puntos y 13 rebotes) y Beatriz Zudaire (20 y 12 asistencias).

España arrancó bien y ya demostró que el choque podía ser muy distinto al de hace unos días. Acertada en ataque llevó la iniciativa en el marcador con rentas cómodas y una canasta de Victoria Vilariño puso el +10 (32-22) con el que se llegó finalmente tras el descanso.

El combinado español esperaba la reacción germana y esta llegó en la reanudación con un parcial de 0-8 que apretó de nuevo las cosas (32-30)- España replicó para volver a alcanzar la decena de ventaja, pero todo estaba por decidir a falta de los diez minutos finales (42-38).

Ahí, el acierto de Isabel López y Beatriz Zudaire fue clave, y una canasta de Sara Revuelta puso ya una diferencia insalvable (58-47) que permitió a la selección saborerar una alegría más, con la repesca mundialista también asegurada.