La selección femenina de BSR suma su primera victoria en el Mundial

Bea Zudaire lanza a canasta durant el España-Brasil del Mundial de Baloncesto en Silla de 2026 - BSR ESPAÑA

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas consiguió este jueves sumar u primera victoria en el Mundial que se está disputando en la localidad canadiense de Ottawa al imponerse por un trabajado 63-70 a Brasil.

Prácticamente sin demasiado tiempo para reflexionar y descansar tras la contundente derrota de 24 horas ante la anfitriona Canadá (51-76), el combinado que dirige Víctor Ramos tuvo que afrontar un choque teóricamente más sencillo, pero que no lo fue y que no se decidió hasta el final, con protagonismo para una gran Bea Zudaire, autora de 29 puntos y 14 asistencias.

España se encontró desde el principio con la resistencia brasileña, pero gracia a su trabajo defensivo logró alcanzar el descanso con una pequeña renta por delante (28-37). Sin embargo, el guión variaría tras este paso por los vestuarios y el choque se le complicaría a las españolas.

Y es que pese a que con los puntos de Zudaire la ventaja se puso por encima de los diez puntos, Brasil fue capaz de replicar gracias a su mejor jugadora, una Vileide Almeida (18 puntos), que con sus puntos acercó a las suyas en el marcador, aunque el combinado de Víctor Ramos seguía por delante para los diez minutos finales (48-50).

España vio incluso como su rival se llegaba a poner por delante (55-54), pero entonces apretó y reaccionó para recuperar la delantera en el electrónico y ya no soltarlo hasta el final del encuentro para coger fuerza de cara a un importante duelo el sábado ante Gran Bretaña.