La selección femenina conoce este martes sus primeros rivales en el Mundial de Baloncesto

Archivo - La selección española femenina de baloncesto durante un partido - FIBA - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto conocerá este martes sus rivales de la fase de grupos del Campeonato del Mundo que acogerá Berlín del 4 al 13 de septiembre durante un sorteo que acogerá la capital alemana y donde partirá encuadrada en el segundo bombo.

Después de superar la fase de clasificación, la actual subcampeona de Europa vuelve a un Mundobasket tras perderse el del año 2022 y empezará a saber cual es su camino para intentar pelear por las medallas en una cita que cuenta ahora con cuatro participantes más, para un total de 16.

El equipo que entrena Miguel Méndez partirá en el sorteo, que dará comienzo a partir de las 18.00 horas en Kraftwerk Berlin, una antigua central eléctrica renovada y restaurada para albergar eventos, en el segundo bombo por lo que no se emparejará con rivales potentes como Bélgica, su verdugo en los dos últimos Europeos y en los Juegos Olímpicos de París, o la pujante China, actual subcampeona del mundo. Nigeria completa esa terna de selecciones a las que no se puede medir.

Por eso, los intereses para España estarían en evitar principalmente del primer bombo a la todopoderosa Estados Unidos y a Australia, mientras que algo más amable sería quedar emparejado con Francia o la anfitriona Alemania.

Sin embargo, también hay un peligro serio en el bombo 3, donde está la creciente Italia, actual bronce continental y que ha ganado a las españolas con autoridad en sus dos últimos duelos, entre ellos el oficial del pasado mes de marzo del Premundial. Junto a ella, Japón, Corea del Sur y Puerto Rico, en teoría más asequibles.

Por último, las selecciones de Turquía, Chequia, Hungría y Mali conforman el bombo 4 de un sorteo que tiene como principal condicionante el que no puede haber más de dos combinados europeos en un mismo grupo.