La selección femenina no puede con Países Bajos y peleará por ser quinta en el Mundial de BSR

Archivo - Imagen del partido de cuartos de final de Paris 2024 entre la selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas y la de Países Bajos - GORKA LEIZA/CPE - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas no pudo dar la sorpresa y se quedó sin acceder a las semifinales del Mundial que se está disputando en la ciudad canadiense de Ottawa (Canadá) al perder este miércoles por 75-38 ante la potente y favorita Países Bajos.

El combinado que dirige Víctor Ramos se medía en los cuartos de final a la actual campeona paralímpica, mundial y europea, frente a la que quería dar 'guerra' como en los Juegos de París, pero sólo resistió apenas un cuarto (15-9), sufriendo mucho siempre a nivel ofensivo y sin poder alcanzar los 20 puntos al descanso, cuando el duelo ya estaba muy cuesta arriba (36-17).

Las neerlandesas, lideradas por Mariska Beijer (21 puntos) y Bo Kramer (18 y 15 rebotes), sólo fueron por detrás al inicio del choque, pero una vez que se pusieron por delante fueron abriendo poco a poco brecha en el marcador. No se relajaron tras el descanso y se fueron hasta los 30 puntos de ventaja (58-28) y tampoco ahí frenaron para ganar con mucha autoridad y meterse en las semifinales. Bea Zudaire, con 15 puntos, y Naiara Rodríguez, con 12, fueron las más destacadas de las españolas.

Ahora, España, bronce en los tres últimos Campeonatos de Europa, tendrá que recuperarse para afrontar el intento de mejorar la octava plaza de hace cuatro años. Japón será ya su primer rival este jueves (madrugada del viernes en España) y si logra batirle le permitirá pelear por una histórica quinta plaza.

Por su parte, el combinado masculino peleará por la séptima plaza después de perder ante los Estados Unidos por 65-55 en un duelo donde siempre fue a remolque y en el que sobresalió Ignacio Ortega con 20 puntos y 14 rebotes.