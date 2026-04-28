Sergi Martínez renueva con el Girona y Dylan Ennis seguirá en el UCAM Murcia

Archivo - Sergi Martínez (izquierda), del Bàsquet Girona, y Dylan Ennis, del UCAM Murcia CB - ACB PHOTO - Archivo

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Bàsquet Girona ha anunciado este martes la renovación de su capitán Sergi Martínez por dos temporadas más, hasta junio de 2028, mientras que el UCAM Murcia CB también confirmó la continuidad del escolta canadiense Dylan Ennis por una campaña adicional.

Sergi Martínez (Rubí, 1999), que llegó cedido al conjunto 'gironí' en la temporada 2023/24, seguirá vinculado al proyecto catalán después de consolidarse como una de las piezas principales del vestuario y como uno de los referentes dentro y fuera de la pista.

El alero y ala-pívot acumula ya 86 partidos disputados en la Liga Endesa con el Bàsquet Girona, de los 169 totales en la ACB, y esta temporada promedia 7,1 puntos, 4,7 rebotes y 1,3 asistencias por encuentro, con una valoración media de 8,9 en 27 partidos.

Su mejor actuación del curso llegó en Fontajau ante La Laguna Tenerife, cuando firmó 20 puntos, 7 rebotes y 27 de valoración, en una muestra de su peso creciente dentro del equipo.

El director deportivo del club, Fernando San Emeterio, celebró la renovación y destacó que el jugador "se ha identificado mucho con el club y con la ciudad".

"Ejemplifica muchos de los valores que queremos dentro del equipo. No ahorra ningún esfuerzo en la pista, antepone los intereses del equipo a los personales, y es el jugador que hace que lo que le rodea funcione. Además, creo que está evolucionando positivamente y que su techo todavía está por llegar", aseguró.

Por su parte, el UCAM Murcia confirmó la continuidad de Dylan Ennis, que seguirá vistiendo la camiseta universitaria una temporada más tras alcanzar un acuerdo para ampliar su contrato.

El escolta canadiense se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes del equipo dirigido por Sito Alonso gracias a su capacidad anotadora, su intensidad en ambos lados de la pista y su carácter competitivo, factores que le han permitido asumir un papel protagonista tanto en el vestuario como en los momentos decisivos de los partidos.

Desde su llegada al club murciano, Ennis ha sido una pieza clave en algunos de los mayores éxitos recientes de la entidad, como la clasificación para competiciones europeas, las participaciones en la Copa del Rey y la presencia en fases decisivas tanto de la Liga Endesa como en torneos continentales.

Además, el jugador canadiense se ha ganado el reconocimiento de la afición del Palacio de los Deportes por su entrega constante y su identificación con los valores del club, convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos por la grada murciana.