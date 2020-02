Sergi Vidal recibe el homenaje de la ACB: "He intentado ser un jugador con pasión"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) ha rendido este martes homenaje a Sergi Vidal, recientemente retirado tras dos décadas de la élite, que ha posado con los títulos y las camisetas de los ocho clubes donde intentó mostrarse como "un jugador con pasión".

"Cuando empecé no sabía si llegaría a ser jugador profesional, luego si podría mantenerme, si podría ganar un título, si llegaría a la selección... Siempre me he ido poniendo retos y cuando lo consigues son instantes muy especiales. Si todo eso lo hubieras vivido solo no tendrían tanto valor, cuando lo vives con tus compañeros, eso es inigualable", apuntó Vidal.

"Durante toda mi carrera he intentado ser un jugador con pasión", añadió el exalero, que también agradeció a la ACB y a todos los familiares, amigos y excompañeros que quisieron participar en el homenaje a su carrera celebrado en Barcelona.

Por su parte, el presidente de la ACB, Antonio Martín, destacó que Vidal "representa mucho para la competición y el baloncesto español". "Poca gente puede decir que haya ganado Liga, Copa y Supercopa, pero más allá de eso lo que me queda de él es un jugador que deja una impronta, que tiene un sello y una identidad Es uno de los jugadores que admiro: los que disfrutan compitiendo", resumió.

Además, Martín le entregó una placa conmemorativa al jugador, mientras que el presidente del Joventut, Juan Antonio Morales, quiso regalarle al jugador la camiseta verdinegra de su club de formación.

Vidal militó durante 21 temporadas en la máxima competición del baloncesto español tras su debut en 1999-00 con la 'Penya', equipo en el que también viviría una segunda etapa. Pasó su más amplia trayectoria en el Baskonia, con el que llegó a ser capitán y conquistó diez títulos: dos Ligas, cuatro Copas del Rey y cuatro Supercopas.

Además de su destacada trayectoria en Vitoria, Vidal también militó en el Real Madrid, GBC, Unicaja, Breogán, Manresa y Fuenlabrada, su último club por el que pasó esta misma temporada. El catalán, que también vistió en 17 ocasiones la camiseta de la selección española, se retiró el pasado mes de diciembre tras haber disputado 641 partidos en ACB, igualado en la novena posición histórica con Fran Vázquez.