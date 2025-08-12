Sergio de Larrea, sobre el partido contra Francia: "Nos va exigir y ayudar mucho"

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El base de la selección española Sergio de Larrea ha asegurado que el partido de este jueves (21.00) frente a Francia en el Palau Olímpic les va a "exigir y ayudar" mucho, especialmente a los jugadores más jóvenes del equipo, como es el caso del jugador de Valencia Basket, que espera un "recibimiento bonito" por parte del público de Badalona.

"Es un rival muy fuerte con jugadores NBA que nos van a exigir muchísimo físicamente y eso creo que nos va a ayudar de cara a coger experiencia los más jóvenes y a ponernos como motos para llegar lo mejor posible", ha explicado el jugador manchego ante los medios de comunicación.

Este martes la selección española ha realizado el primer entrenamiento en el escenario del partido de este jueves, tras una semana que De Larrea ha definido como "dura". "Ha sido una semana dura, teníamos muchas cosas que mejorar, seguimos mejorando en muchos aspectos del juego y bueno, afrontamos el partido con ilusión ante un gran rival que es Francia", explicó.

"Creo que va a ser muy bueno. La gente de Badalona siempre está ahí, siempre rinden y creo que va a ser un recibimiento bonito para ver un gran partido", ha revelado el joven base de 19 años sobre el ambiente que espera el próximo jueves en el Palau Olímpic.

Por último, De Larrea ha explicado que sus compañeros le dieron un recibimiento "espectacular" y que ahora solo piensa en seguir mejorando de cara al Eurobasket. "Muy bien, me han recibido de manera espectacular, son muy buenos chicos, te ayudan en todo lo que pueden y bueno, no cambia nada respecto al principio, hay que seguir trabajando, mejorando para llegar al equipo de la mejor forma", finalizó.