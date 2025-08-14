Sergio Scariolo: "La diferencia entre ambos equipos es evidente"

BADALONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la selección española de baloncesto, Sergio Scariolo, ha asegurado este jueves tras la derrota (67-75) frente a Francia que es "evidente" la diferencia entre ambos equipos, aunque está satisfecho con la actitud y el juego, especialmente el desplegado en la segunda parte del choque.

"Obviamente hay una cierta diferencia física, enorme, por supuesto, y de experiencia en muchos puntos del campo, pero una actitud muy buena, una manera de jugar juntos también muy buena. La concentración ha estado ahí, el no querer perder la cara al partido, también la diferencia entre los dos equipos es evidente", explicó el seleccionador a los medios de comunicación después del encuentro.

El italiano ha declarado que la diferencia es la "esperada", aunque han hecho un "trabajo aceptable" para minimizar esta distancia. "Creo que hemos hecho al menos un nivel de esfuerzo y de jugar durante la mayoría del tiempo de la manera correcta, un más que aceptable trabajo para reducir esta diferencia y para poder competir contra un rival que va para un objetivo muy alto", comentó.

"La verdad que te digo que podría ser seguramente mayor. Cuando piensas que Maledon y Hifi salen en la segunda parte, sin jugar en la primera o que Cordinier no juegue este partido, te das cuenta de la dimensión que tiene este equipo, lo tienes que aceptar, y tú pensarás en lo tuyo", destacó.

A pesar de la derrota, Scariolo ha querido destacar que ha sido un "buen test", especialmente para los jugadores más jóvenes del equipo. "Ha sido un buen test. La verdad que sobre todo para nuestros bases jóvenes contra tanta presión, agresividad... Creo que habrán aprendido", explicó.

"También los menos jóvenes, por una faceta de rebote, también habrán aprendido que cuando tienes rivales más atléticos, físicamente mejores, tienes que anticiparte. Yo creo que en la segunda parte hemos hecho en esta faceta mejor", manifestó.

Por último, Scariolo ha explicado que Dario Brizuela, quien no ha jugado en la segunda parte, sufre una "sobrecarga" y que esperan que no sea nada más. "Esperemos que Darío no sea nada, una sobrecarga. Alberto Abalde está todavía en limitación de minutos y esperemos que Aldama y Díaz antes o después puedan volver a jugar, a menos entrenar, jugar no creo, pero entrenar un poquito para ver si podemos llevarlos a Chipre, porque obviamente si no entrenan antes no podrán hacerlo", finalizó.