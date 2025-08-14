Joel Parra: "La idea es defender y correr, un poco alocado"

BADALONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Joel Parra ha comentado tras la derrota contra Francia (67-75) en Badalona que ha sido un buen test de cara al Eurobasket y que sobre todo se queda con las buenas sensaciones que tuvieron entre el segundo y tercer cuarto, cuando pudieron anotar canastas rápidas en base a su idea de juego; "defender y correr".

"La idea este año es defender y correr, un poco así digamos alocado, pero creo que es un poco el estilo y creo que es la manera correcta para poder hacer daño. Hoy, cuando lo hemos hecho, defender y correr en el segundo y tercer cuarto, pues hemos encontrado puntos fáciles", destacó a los medios en zona mixta tras el partido.

En este sentido, añadió que cuando pueden defender bien y salir a la contra, pueden hacer daño a equipos físicos como Francia. "Hemos encontrado que ellos no bajaban o que bajaban descolocados y hemos encontrado ventajas. No tenemos el talento de estos últimos años, pero creo que correr y defender nos puede dar muchas ventajas", reconoció.

Para Parra, en general, ha sido un buen partido. "Ha sido un buen test, ante un rival como Francia que es un equipo muy físico con muchos jugadores de mucho talento. Hemos competido los 40 minutos, está claro que con errores pero creo que las sensaciones son buenas. Creo que estamos preparados para competir, pero creo que tenemos que minimizar esos errores, como las pérdidas, y sobre todo los rebotes", manifestó.

"Hemos tenido buenos minutos al final del segundo cuarto y principio del tercero, hasta que hemos tenido dos pérdidas seguidas y hemos tenido que acabar yendo a remolque. Creo que tenemos muchas cosas todavía por mejorar, pero estoy contento, estoy contento del partido que hemos hecho hoy", reiteró.

En cuanto a su juego, señaló qué cosas puede mejorar de aquí al torneo continental. "Hoy me he sentido mucho mejor, he intentado jugar aquí con todo lo que he podido, sobre todo en defensa y energía, y después ya me ha dicho Sergio que esté tranquilo, que cuando reciba los tiros abiertos, los haga con confianza y que vaya entrando en el partido", señaló.

A nivel personal, además, se mostró "muy contento" por haber podido tener en el Olímpic a familiares y amigos. "He podido traer a toda mi familia, amigos, he pedido 75 entradas. Ha venido mucha gente que quería que me viese aquí con la selección, han podido venir mis dos abuelas... Muy contento de volver a Badalona, que al final es mi casa", celebró.