'Sigue Jugando', del CEB Sant Jordi, proyecto ganador de la II edición de los premios 'Basket Girlz'

Jugadoras del proyecto 'Sigue jugando' del CEB Sant Jordi, ganador de la II edición de los Premios Endesa Basket Girlz - ENDESA

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Sigue Jugando', elaborado por el CEB Sant Jordi (Barcelona), ha sido elegido como ganador de la segunda edición de los Premios Endesa 'Basket Girlz' por su propuesta de valor y premiarlo de este modo con 10.000 euros.

Según informó Endesa este martes en nota de prensa, esta iniciativa está destinada a prevenir el abandono del baloncesto femenino en adolescentes y tiene como objetivo apoyar el bienestar emocional y psicológico de las jugadoras.

Tras una votación realizada entre la Federación Española de Baloncesto (FEB), 'Law6', como ganadores de la I edición de los Premios 'Basket Girlz', y Endesa, se decidió otorgar el premio a este proyecto que, además de la dotación económica, también recibirá una jornada de formación con la psicóloga Mar Rovira para profundizar en herramientas y conocimiento en la materia. "Esta iniciativa profundiza el impacto del Proyecto Basket Girlz así como su objetivo de romper las barreras del abandono adolescente del baloncesto femenino", apuntó la compañía.

'Sigue jugando' tiene como objetivo ofrecer un espacio integral de apoyo a las adolescentes, donde puedan desarrollar tanto su habilidad deportiva como su salud mental. Para ello se habilitará una zona para consultas de apoyo psicológico dirigida por un profesional especializado en psicología deportiva, que será el referente de las jugadoras. Dicho espacio será la 'ZONA 0', "un lugar seguro donde las personas podrán expresarse sin miedo a ser criticadas, que invita a las personas a abrirse y a trabajar en su bienestar emocional sin sentirse vulnerables o expuestas".

Además, se ofrecerán talleres psicoemocionales bimensuales que fortalecerán las herramientas emocionales de las participantes, reduciendo factores de riesgo como el estrés y la ansiedad, que frecuentemente inciden en el abandono deportivo.

El CEB Sant Jordi es una institución histórica de la ciudad de Rubí con más de 60 años de historia fomentando la práctica deportiva y los valores del compañerismo, esfuerzo y respeto. Según los responsables del club, "en los últimos años", han observado "un aumento significativo de la necesidad de atención a la salud mental" de sus jugadoras.

"Hemos enfrentado casos relacionados con problemas de gestión de la presión, ansiedad e incluso trastornos de la conducta alimentaria. Este fenómeno resalta la importancia de contar con un entorno deportivo que facilite la detección temprana de estos problemas, permitiendo un abordaje inmediato y un acompañamiento adecuado para que las jóvenes puedan superar estas dificultades", añaden.

En este sentido, desde la entidad recuerdan que "el baloncesto no solo es una herramienta para el desarrollo físico, sino también un espacio clave para fomentar la resiliencia emocional, la autoconfianza y la gestión saludable de las emociones".

La II Edición de los Premios Endesa 'Basket Girlz' recibió numerosas candidaturas hasta su cierre. El total de candidaturas presentadas superó las 100, suponiendo un aumento de más del 30 por ciento respecto a la primera edición.

El compromiso de Endesa con el baloncesto forma parte de su estrategia de patrocinio con propósito, una forma de entender el patrocinio deportivo que busca generar un impacto positivo más allá de la competición. A través de diferentes iniciativas, la compañía impulsa proyectos que utilizan el baloncesto como herramienta para promover valores como la igualdad de oportunidades, la inclusión, el trabajo en equipo y el desarrollo personal, contribuyendo así al crecimiento del deporte y de la sociedad.