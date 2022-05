Silvia Domínguez: "En los éxitos hay mucho trabajo en la sombra y ahora estamos en ese momento"

Méndez: "Los objetivos son muy claros, estamos construyendo el equipo"

La capitana de la selección española de baloncesto Silvia Domínguez cree que "en los éxitos hay mucho trabajo en la sombra" y que, para poder ganar grandes competiciones, es necesario vivir un verano como el que el equipo tendrá este año, un 'Camino al futuro' que es algo "mucho más importante" de lo que se pueda creer.

"Todo lo que queremos, ese 'Camino al futuro', se construye en un verano como este. Tú no puedes llegar a una clasificación para un Eurobasket o al Eurobasket mismo y esperar hacerlo bien, necesitas un verano como este. Es mucho más importante de lo que la gente pueda pensar, en los éxitos hay mucho trabajo en la sombra y ahora estamos en esa construcción en la sombra", explicó.

Silvia Domínguez, en el 'Media Day' de la selección española de baloncesto femenino tras presentar su gira veraniega bajo ese lema de 'Camino al Futuro', aseguró que ser internacional siempre "aporta algo diferente" a lo que se tiene en un club.

"Somos jugadoras que estamos muchas veces enfrentándonos en pista y también nos apetece disfrutarnos. Es importante que nos podamos ir de vacaciones dentro de un mes satisfechas con el trabajo que estamos haciendo aquí y con el futuro que estamos construyendo", comentó.

La otra capitana del equipo, Alba Torrens, cree que esta selección es una "combinación de juventud con jugadoras más veteranas". "Es diversidad en muchos sentidos, es sumar de maneras diferentes, aprender unas de otras y sí que me quedo con una cosa, y el año pasado se demostró, y es que este equipo compitió, unido, estando en lo más alto y se quedó todo a un paso y eso es lo que seguiremos haciendo. Trabajar, construir, disfrutarlo y pasarlo bien", declaró.

"A lo mejor hemos tenido alguna experiencia como la de 2011 o el año pasado que no se consiguieron los resultados que queríamos pero yo sé que de eso me quedo con la manera en que el equipo compitió. Creo que no fue el resultado que todos queríamos, pero me quedo con la manera en que competimos contra las mejores selecciones", afirmó Torrens.

La flamante fichaje de Valencia Basket se mostró ilusionada con el futuro de la selección. "Creo que ahora mismo hemos elegido el camino de ver este verano como una oportunidad de vernos mejor, de conectar, de construir junto a Miguel Méndez este nuevo camino. Sabemos que el objetivo es en noviembre y tenemos este verano para prepararnos colectivamente", aseguró.

El seleccionador español, Miguel Méndez, en el cargo desde 2021, se mostró "encantado" de ver las caras de todas las jugadoras. "Los objetivos son muy claros, estamos construyendo el equipo, construyendo el futuro. Las bases son muy sólidas, sustentadas en la experiencia pero con mucho talento joven", comentó.

Este verano la selección española comenzará enfrentándose en Melilla a Bélgica y a Italia a principios de junio. "Son dos duelos muy importantes con selecciones, sobre todo la belga, un gran equipo en los últimos campeonatos e Italia que es un equipo de esos que si te encuentras en cruce son partidos muy peligrosos. Esto nos sirve para ver en qué punto estamos e ir probando a diferentes jugadoras", declaró.