Silvia Domínguez: "Ser capitana después de Laia Palau es un relevo bastante difícil"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La base de la selección española Silvia Domínguez tiene claro que va a afrontar "un relevo bastante difícil" al asumir el puesto de capitana que ha dejado vacante Laia Palau tras su retirada internacional y que una de sus funciones ahora será la de prestar atención a todas las situaciones en el combinado nacional "tanto de baloncesto como de la vida en general".

"Después de Laia Palau, una jugadora que ha estado muchos años y con la trayectoria que tiene, es un relevo bastante difícil. Ella siempre me comentaba y poníamos los puntos de vista y quizá ella no pensaba que yo pudiese ser ese relevo. Ella siempre me ha dicho que fuese yo en todos los aspectos", comentó Domínguez en declaraciones a la 'FEB'.

La jugadora del Perfumerías Avenida reconoce que le gusta un "liderazgo" que ya lleva teniendo "muchos años" en su club y no esconde la importancia de "a veces parar y pensar más allá de lo que es meter el balón en la canasta y ver como están las personas".

"Quiero ayudar a todo el mundo y ver cuando acaba un partido o un entrenamiento las caras de tus compañeras y ver quien está bien y quien mal porque se necesita a todas ya que nunca sabes quien puede ser esa que meta el último tiro", añadió.

Y es que para la internacional "la función de la capitana es ser hábil para ver estas situaciones tanto de baloncesto como de la vida en general". "Tienes que ver las relaciones en el equipo, las amistades y los roces en los entrenamientos, que es algo de nuestro día a día porque cuánto más competitividad más se mejora, pero siempre hay una línea que no se puede traspasar. Ayudar en que estas cosas funcionen bien para el equipo es importante", expresó.

"Quiero ser esa capitana que siempre me ha gustado que sean conmigo, sobre todo empatizar desde la primera jugadora, la que todo le mundo piensa que es la más importante, hasta la última persona del 'staff', para crear una familia que es como nos consideramos aquí. Es importante a veces preguntar a una como estás o si todo va bien", remarcó la barcelonesa.

Domínguez sabe que es de las "más veteranas" del combinado nacional y que tiene cierta diferencia generacional con las más nuevas. "Muchas estarán cuando no esté y me gustaría que cuando pensasen en mi rol de capitana digan: 'Ostras, me ha ayudado a dar ese impulso de entrar en la selección y que estuviese cómoda'. Encontrar esa complicidad con todo el mundo que forma parte de esto", sentenció.