Spahija: "Que no sorprenda si un base juega de 'cuatro' el próximo partido"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Bitci Baskonia, Neven Spahija, señaló que las bajas por COVID-19 están "afectando muchísimo" al equipo, pero no quiere que sean "excusas", por lo que se mostró "positivo" de cara al próximo encuentro en Euroliga, aunque ironizó con la posibilidad de que "un base juegue de 'cuatro' o 'cinco'" en el próximo encuentro.

"Cuando hablas del coronavirus y lesiones parece que son excusas y yo no soy así, otros equipos tienen los mismos problemas. Pero en este momento nos está afectando muchísimo, sobre todo en el puesto de pívot, pero somos positivos, vamos a jugar con la plantilla disponible, pero que no te sorprenda si algún base juega de 'cuatro' o 'cinco' el próximo partido", expresó Spahija en la previa del partido de Eurolia de este viernes ante Panathinaikos.

El entrenador croata celebró haber tenido unos días de entrenamiento con el grupo antes del duelo ante los griegos, a pesar de las bajas, aunque espera que la situación provocada por la pandemia termine "este año". "Hemos tenido muchos partidos sin entrenamiento, y ahora tres días de entrenamiento pero sin jugadores. No es lo mismo, porque tienes un grupo, con gente joven y hacer cosas, ayuda mucho. Hemos hecho muchas cosas mal sin entrenar, seguro que ponemos más atención en resolver situaciones de defensa y ataque", apuntó.

"Si el equipo está completo, tendrá problemas en algún momento del año, nadie puede jugar en un nivel máximo siempre. Pero cuando un equipo está junto y pierde, aprenden porque están juntos. Es peor cuando juegas y no estás completo, te faltan jugadores, no puedes aprender cosas y no puedes salir de esa mala situación", reflexionó sobre la situación derivada del COVID.

El técnico confirmó que el serbio Vanja Marinkovic, que vuelve tras superar el coronavirus, "está bien físicamente", y tiene la autorización del staff médico para jugar ate los griegos, cuyo principal peligro es el ambiente en su cancha. "Van a jugar duro, no es fácil jugar en su cancha, tienen una afición impresionante, siempre pelean, va a ser duro, siguen siendo un equipo bien trabajado y muy duro", analizó.

Finalmente, Spahija insistió en que neceistan reforzar la posición de pívot, aunque no quiere "fichar por fichar". "Eso no me vale nada. La situación del mercado es muy complicada, porque la NBA no para y ahora fichan", concluyó.