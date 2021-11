Spahija: "Podemos mejorar pero no puedo hacerlo solo"

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Bitci Baskonia, Neven Spahija, ha asegurado que puede cambiar a mejor al equipo y mejorar los resultados, que considera que no van acorde a la calidad de sus jugadores, si bien ha pedido tiempo y ayuda colectiva para poder hacer ese cambio a mejor.

"Creo que podemos ser mejores pero no puedo mejorarlo yo solo, es una cosa de equipo y de jugadores. Tengo muchas ganas de cambiar esto pero tenemos que estar juntos y luchar", manifestó en su presentación como técnico baskonista, tras la destitución de Dusko Ivanovic.

Spahija, que ya vivió una primera etapa en el Baskonia y conquistó Supercopa y Liga ACB, cree que ha "cambiado mucho" desde entonces. "Ya no se entrena ni juega como antes. Hay muchas cosas en el trabajo de un entrenador que no pueden ser lo mismo que 20 años atrás. Creo que soy ahora mucho mejor como entrenador, con más experiencia, pero eso no garantiza nada", argumentó.

Debutará este mismo martes ante Estrella Roja, en la Euroliga, y tiene claro qué mensaje dará a sus jugadores, que llevan una racha de cuatro derrotas consecutivas en competición europea. "Por mi experiencia he estado en muchas situaciones. Les daré apoyo a los jugadores, les diré que son jugadores con talento y con capacidad y que seguro su nivel no está al nivel de los resultados. Y alguna palabra más", señaló.

"Estoy muy contento de volver y estar aquí, entrenando un equipo grande, un gran club, con una gran afición. Tengo historia aquí y tengo muchas ganas de trabajar y cambiar algo", reiteró el técnico croata, que consiguió llevar al Baskonia a la 'Final Four' en su temporada previa en Vitoria.

Además, consideró que el Saski Baskonia ha mejorado como club desde entonces. "Me parece que el club ha cambiado a mejor, pero a veces los resultados no están al nivel del club, y no es lo mismo. Pero necesito tiempo para ver el sistema de juego", apeló.

Por su parte, el director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, aseguró que "siempre" le estarán "agradecidos" a Dusko Ivanovic. "Lo que nos ha dado, lo hemos podido vivir y disfrutar todos. Empezamos una nueva etapa y tenemos confianza y convencimiento para revertir esta situación", manifestó.