El Spar Girona también renueva a Berta Ribas para la próxima temporada

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Spar Girona ha confirmado este miércoles otra renovación para su plantilla 2025/26, en este caso la de la alero española Berta Ribas, de 21 años y 1,83 metros de estatura, y que afrontará así su segunda temporada en el equipo gerundense.

Después de las renovaciones ya anunciadas de la escolta Ainhoa López, la pívot Carol Guerrero, la base Klara Holm y la ala-pívot Chloe Bibby, en esta ocasión el Bàsquet Girona informó mediante su cuenta en la red social X de la extensión del contrato de Berta Ribas.

"La Berta continua a Fontajau. Som-hi!", indicó brevemente la entidad gerundense en su perfil oficial, acompañando ese mensaje escrito en catalán con una fotografía de Ribas y el lema "renovació".

Durante la temporada pasada bajo las órdenes del entrenador vasco Roberto Íñiguez, la alero nacida en Gerona jugó en 14 partidos de la liga regular en la Liga Femenina Endesa y en otro de la Copa de la Reina.