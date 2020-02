El Staples Center y la NBA despiden a Kobe Bryant

Publicado 24/02/2020 23:28:28 CET

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 20.000 personas, entre ellos figuras de la NBA como Michael Jordan, Pau Gasol, Shaquille O'Neal, Magic Johnson o Kareem Abdul-Jabbar, han participado este lunes en el Staples Center de Los Angeles (California) en el memorial de recuerdo a Kobe Bryant y su hija Gianna, fallecidos el pasado 26 de enero junto a otras siete personas en un accidente de helicóptero.

En una ceremonia de dos horas y media de duración bajo el título 'A Celebration of Life' -'Una celebración de vida'- y realizada en una fecha especial -24 de febrero (2), 24 por el número que lució Kobe durante sus últimos años en Los Angeles Lakers y 2 por el dorsal que solía vestir la pequeña 'Gigi'-, miles de personalidades, deportistas, amigos y aficionados al baloncesto se reunieron para dar su último adiós a la 'Mamba Negra'.

"Estoy aquí porque amaba a Kobe", afirmó emocionada la cantante estadounidense Beyoncé, que rindió su particular homenaje a Bryant cantando, junto a un coro, 'XO' y 'Halo'. También subieron al escenario Alicia Keys, que interpretó al piano la sonata 'Claro de luna' de Ludwig van Beethoven, y Christina Aguilera, que entonó el 'Ave María' de Franz Schubert.

Desde el presentador Jimmy Kimmel, encargado de conducir el acto, pasando por las jugadoras Diana Taurasi y Sabrina Ionescu y el entrenador Geno Auriemma, hasta el 'general manager' de Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, dedicaron unas emotivas palabras de recuerdo a Bryant, aunque fue la alocución de Michael Jordan, con quien Kobe mantuvo una sana rivalidad en las pistas, la que emocionó entre todas ellas.

MICHAEL JORDAN: "CUANDO KOBE MURIÓ, UN PEDAZO DE MÍ MURIÓ"

Entre lágrimas, la leyenda de Chicago Bulls recordó a su "hermano pequeño". "Ahora tendré que ver otro 'meme' llorando durante años", bromeó sobre su viral imagen llorando, lo que causó las carcajadas entre el público. "Le dije a mi mujer que no iba a hacer esto porque no quería verlo durante los próximos tres o cuatro años. Eso es lo que me hace Kobe Bryant", aseguró.

"Cuando Kobe Bryant murió, un pedazo de mí murió también. Mientras miro esta pista, un pedazo de ti muere. Prometo que a partir de hoy viviré con los recuerdos sabiendo que tenía un hermano pequeño al que intenté ayudar en todo lo que pude. Descansa en paz, hermanito", finalizó Jordan.

Su excompañero en la franquicia angelina Shaquille O'Neal también rememoró momentos junto al malogrado jugador, con el que mantuvo "un profundo respeto y amor mutuo". "Kobe y yo nos presionamos mutuamente para jugar el mejor baloncesto de todos los tiempos. Y a veces, como niños inmaduros, discutimos, peleamos, bromeamos, nos atacamos mutuamente con comentarios en el campo. No os equivoquéis, incluso cuando la gente pensaba que estábamos mal, cuando las cámaras estaban apagadas, él y yo nos guiñábamos el ojo el uno al otro", apuntó.

VANESSA BRYANT: "DIVERTÍOS EN EL CIELO HASTA QUE NOS REENCONTREMOS"

El momento más emotivo de la ceremonia llegó con el discurso de la viuda de Kobe, Vanessa Bryant. "Estaba llena de vida y tenía mucho más que ofrecer a este mundo", dijo sobre su hija. "No podremos ver a Gigi ir a la escuela secundaria con Natalia y preguntarle cómo fue su día. No tuvimos la oportunidad de enseñarle a conducir un coche. No podré decirle lo guapa que está el día de su boda", aseguró emocionada.

"Él era mi todo", continuó sobre Kobe. "Dios sabía que no podían estar aquí el uno sin el otro y por eso se los tuvo que llevar juntos. Cariño, cuida de nuestra Gigi, yo lo haré con Nati, BiBi y Coco. Seguimos siendo el mejor equipo. Os amamos y os echamos de menos, Boo-Boo y Gigi. Descansad en paz y divertíos en el cielo hasta que nos volvamos a encontrar algún día", concluyó.

La familia Bryant estuvo acompañada por numerosas celebridades, entre ellas las leyendas de los Lakers Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Jerry West, James Worthy o Pau Gasol, ganador de dos anillos junto a Kobe.

También asistieron jugadores actuales como Russell Westbrook, Stephen Curry, Kyrie Irving o Anthony Davis, exjugadores como Manu Ginóbili, Tony Parker y Tim Duncan o el entrenador de San Antonio Spurs Gregg Popovich, así como figuras como el director Spike Lee, el exnadador Michael Phelps, la cantante Jennifer Lopez y el rapero Kanye West.

La ceremonia se cerró con el cortometraje 'Dear Basketball' -'Querido baloncesto'-, con el que Bryant ganó el Oscar a mejor corto en la ceremonia de 2018. El dinero recaudado con las entradas para el acto será para la Mamba & Mambacita Sports Foundation, fundación creada para promover la solidaridad a través del deporte.

El pasado domingo 26 de enero, el helicóptero en el que viajaban Bryant, de 41 años, su hija Gianna y otras siete personas se estrelló en una zona montañosa de la localidad californiana de Calabasas; no hubo supervivientes.

En sus 20 años como jugador de los Lakers, Bryant fue 'MVP' de la temporada en 2008, dos veces 'MVP' de las Finales de la NBA, cinco veces campeón y 18 veces 'All-Star', una carrera en la que también ganó dos oros olímpicos. Se retiró en 2016, anotando 60 puntos en su partido final y terminó su carrera con 33.643 puntos, ahora cuarto en la lista de todos los tiempos después de que LeBron James le superase solo un día antes de su muerte.