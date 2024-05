Tavares: "Voy a luchar hasta el último partido para quedarme"

"Este club siempre da la cara ganando y perdiendo y mete miedo a los rivales"



MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid Edy Tavares aseguró este martes que luchará "hasta el último partido" para ganarse su renovación y poder seguir en un club que "siempre da la cara ganando y perdiendo" y que "mete miedo a los rivales", algo que espera que funcione en la semifinal de la 'Final Four' de este viernes ante un Olympiacos que tendrá "el sentimiento de revancha" tras perder el título ante los madridistas el año pasado en el último suspiro.

"Siempre he dicho desde el principio que llevo casi un año negociando el contrato y siempre he pensado lo mismo, en luchar por quedarme aquí, primero, y luego si no funciona, no funciona. La vida continúa y ya está, pero voy a luchar hasta el último partido para poder quedarme aquí", aseguró Tavares a los medios en el 'Media Day' del club blanco antes de la 'Final Four' de la Euroliga.

El pívot, cuyo contrato termina al final de esta temporada, también opta por renovar a Vincent Poirier, el mejor '5' que asegura podría tener como compañero en la 'pintura'. "Ojalá no se vaya porque nos compaginamos muy bien y siempre está dispuesto a ayudar, dentro y fuera del campo. Ojalá que se quede con nosotros y así podemos llegar los dos al final de temporada con mucha energía", señaló.

"Cada uno tiene que decidir dónde quiere ir y estar, pero espero que se quede con nosotros y cuando él juega soy el tío más feliz del mundo porque al final el equipo gana. Tengo que entender si algún día un partido es para él y no para mí, le animo igual que él a mí. Es la mejor pareja de '5' que he tenido, porque no tenemos ego el uno ni el otro. Nunca hay malas caras", confesó el caboverdiano.

Un Tavares que no empezó de la mejor manera esta temporada pero que llega bien al tramo final, a la lucha por los títulos grandes. "Cuando empezó la temporada y pasó lo de la neumonía y otras cosas más, me costó un poco arrancar. Al ser tan grande me cuesta mucho volver a coger el ritmo, pero mi objetivo siempre ha sido llegar bien al tramo más importante de la temporada y creo que lo estoy consiguiendo. Estoy en un buen momento, cómodo, puedo hacer todo lo que quiero hacer", celebró.

En cuanto a la 'Final Four', cree que llegan en mejor momento que el año pasado, cuando ganaron el título superando en la final a Olympiacos por 1 solo punto (78-79). "El año pasado nadie daba un duro por nosotros ni por que podríamos remontar en Belgrado, pero dimos un plus y nos dio confianza y el saber sufrir hasta el final. Contra Olympiacos fue un partido a pocos puntos y haber llegado a la final (y ganar) fue gratificante", recordó.

"Este año es al revés, hemos hecho una temporada algo mejor que la de Olympiacos, pero al final da igual, quien llegue mejor se llevará el título", manifestó el pívot. "Olympiacos tienen gente muy grande, prácticamente juegan como nosotros y haremos lo posible para ganar otra vez. Sé que la gente dice que (Poirier y yo) somos la mejor pareja de '5' de hombres altos, pero en cada partido hay que demostrar que lo somos", destacó.

"Creo que sí, que el año que perdimos contra Efes de un punto nos dio muchas ganas y rabia y motivación para llegar el año pasado a la 'Final Four' otra vez y ganar. Creo que ahora Olympiacos tendrá el mismo sentimiento de querer la revancha y querer hacerlo bien. Nosotros lo mismo, lo haremos lo mejor posible para ganarlos", comentó sobre las ganas de revancha de los de El Pireo.

En cuanto a Chus Mateo, el pívot cree que llega más preparado a esta 'Final Four'. "A todos los entrenadores, pero también a todos en cualquier trabajo, cuesta mucho coger el ritmo y aprender las cosas. Chus Mateo no lo pasó mal (el año pasado), pero ha hecho lo mejor posible para que lleguemos a la 'Final Four' y está algo más calmado, porque ya lleva dos años y sabe qué tiene que hacer y así se ha visto, con el éxito del equipo todo el año y con más confianza que el año pasado", señaló.

No obstante, tiene claro que en el baloncesto "no cuenta el pasado". "Si no llegas bien y las cosas no cuadran y las bolas no entran, pierdes el partido. Cada partido es un mundo, es algo diferente, y ojalá estemos bien todos para poder ganar el partido", valoró.

En cuanto a que el Real Madrid pueda repetir lo conseguido en 2018, con la 'Champions' ganada por el equipo de fútbol y la Euroliga por el de baloncesto, consideró que el club tiene "un ADN ya hecho". "Otros clubes ganarán y perderán pero el Real Madrid siempre está ahí y siempre luchará hasta el final. No sé si es suerte, es el club, el ambiente, pero este club siempre sabe sufrir y sabe cuándo atacar y cuándo no. El club tiene algo que no sabes explicar, que siempre da la cara ganando y perdiendo y pone miedo en los rivales en los minutos importantes", manifestó.