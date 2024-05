Poirier: "No tenemos presión, queremos disfrutar y ganar"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El pívot francés del Real Madrid Vincent Poirier aseguró que el equipo blanco, vigente campeón de Europa, "no tiene presión", ya que está "con confianza" para "disfrutar" y "ganar", al mismo tiempo que advirtió que deberán estar "concentrados" en el nivel físico que proponga Olympiacos en la semifinales de la 'Final Four' de la Euroliga.

"El equipo no tiene ninguna presión, queremos disfrutar, queremos ir a ganar. Estamos con confianza, hemos hecho un buen año y tenemos que acabar eso, está dentro de nosotros ganar estos partidos", analizó Poirier en declaraciones a los medios durante el 'Media Day' organizado por el club madridista.

Los blancos, actuales campeones de la competición, comienzan la defensa de su trono en las semifinales ante el Olympiacos, en la 'F4 de Berlín, frente a "un equipo que pelea mucho". "Tenemos que estar concentrados en esto. No hablan con los árbitros, no salen del partido, tenemos que estar tan bien físicamente como ellos. Que no tengan canastas fáciles. Va a ser un partido duro, y al fin veremos cómo acaba, pero tenemos nuestras cosas buenas también", expresó.

"Sabemos que vamos a tener trabajo. Tiene tres-cuatro pívots grandes, son muy buenos y tienen una pintura muy fuerte, con altura. Al final será un partido como cualquier otro, tenemos que dominar la pintura, no importa quién esté enfrente, y lo vamos a hacer como siempre", agregó sobre la importancia del propio Poirier y Tavares.

Y una de las claves también será el factor fatiga, ya que el Real Madrid, aunque viene de jugar los cuartos de 'playoff' de Liga Endesa, ha jugado dos partidos menos en Europa que los griegos. "Tenemos un equipo donde los jugadores no juegan 45 minutos, cada uno jugamos 20-25 minutos, a veces 30, pero no en cada partido. Eso va a ayudarnos para estar un poquito más frescos", adivinó.

"Ellos han tenido dos partidos más, que es mucho, pero la 'Final Four' es importante para los dos equipos, no van a llegar cansados de ninguna manera, tenemos que estar a un nivel físico máximo", auguró Poirier, que celebró estar en uno de sus mejores momentos. "El año pasado fue un poco difícil. Este año, con la preparación del verano, me siento muy bien en la cancha y he demostrado toda la calidad que tengo. En la cancha siempre me digo que voy a ser el mejor", agregó.

Y parte de su buen estado de forma es su competencia con Edy Tavares. "Jugar cada día con Edy te pone dificultad en el entrenamiento, pienso que nos ayuda mucho entrenar contra el uno contra el otro. Y eso se ve en el partido, estamos preparados, estamos bien y ayudamos al equipo cuando uno o el otro está en el campo", zanjó.