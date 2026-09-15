Tissot y la FIBA renuevan su acuerdo global como cronometrador oficial

El CEO de Tissot, Sylvain Dolla, y el secretario general de FIBA, Andreas Zagklis, firman el acuerdo de renovación de la marca relojera suiza como cronometrador oficial del máximo organismo del baloncesto mundial. - TISSOT

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la firma relojera suiza Tissot han alcanzado un acuerdo para renovar su colaboración por la que la marca seguirá como cronometrador oficial y socio global del organismo durante los próximos años, según anunciaron tras la celebración del Mundial femenino en Berlín.

El compromiso ratificado entre ambas partes abarcará la cobertura tecnológica y comercial de los principales torneos internacionales. En concreto, la alianza incluirá los Mundiales femenino de 2030 en Japón y el masculino en 2031 en Francia.

Asimismo, la marca mantendrá sus derechos en las fases de clasificación olímpica, Copas Continentales y Campeonatos Mundiales Juveniles. A través de esta alianza a largo plazo, la empresa relojera ha mantenido su responsabilidad de proporcionar la tecnología de cronometraje de vanguardia y la innovación digital en los eventos oficiales.

Del mismo modo, la firma ha continuado vinculada a la entrega de reconocimientos individuales en las competiciones, como la concesión de relojes a los jugadores distinguidos como MVP, tras haber presentado este año una edición especial del modelo Tissot Seastar con motivo del torneo femenino de Berlín.

El secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, se ha mostrado satisfecho por la extensión del acuerdo hacia una tercera década de trabajo conjunto. "La FIBA y Tissot seguirán innovando juntas como socios para garantizar que seguimos avanzando y abriendo nuevos caminos, sobre todo en lo que se refiere a mejorar la experiencia de los aficionados y llevar este deporte a nuevas cotas", dijo.

Por su parte, el CEO de Tissot, Sylvain Dolla, ha subrayado el valor estratégico de estar presentes en los instantes decisivos de las competiciones. "Algunos de los momentos más inolvidables del baloncesto ocurren en un instante. Un tiro decisivo, una canasta sobre la bocina o una jugada que pasa a formar parte de la historia del deporte pueden decidirse en una fracción de segundo. Esto es lo que hace que nuestra colaboración con la FIBA sea tan significativa", señaló.

El compromiso de larga duración de Tissot con el baloncesto se extiende a toda la familia de la FIBA y más allá, con colaboraciones que también incluyen a la NBA y a la Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas (IWBF).