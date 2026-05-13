Ante Tomic se pierde la temporada por su lesión en los isquiotibiales

Archivo - Ante Tomic (Asisa Joventut) en un partido de la Liga Endesa en Badalona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Club Joventut Badalona anunció este miércoles que el pívot croata Ante Tomic no volverá a jugar esta temporada con el objetivo de completar la recuperación de la lesión que sufre en los isquiotibiales de la pierna derecha.

"Con el objetivo de una recuperación completa de la lesión que sufre en los isquiotibiales de la pierna derecha, el jugador croata no estará disponible lo que resta de temporada", informó el club verdinegro en un comunicado.

Tomic, de 39 años y 2,17 metros de altura, arrastra estos problemas físicos desde finales de marzo, cuando los servicios médicos de la 'Penya' confirmaron la lesión muscular del interior nacido en Dubrovnik.

La baja supone un contratiempo importante para el conjunto catalán en el tramo decisivo del curso, ya que al equipo dirigido por Dani Miret le restan todavía seis partidos de Liga Regular en la Liga Endesa y ocupa actualmente posiciones de acceso a los 'Playoffs' por el título, que el croata también se perdería.

El veterano pívot estaba firmando una temporada notable en la competición doméstica, con promedios de 12,7 puntos, 6,1 rebotes y 2 asistencias para una valoración media de 17 créditos en los 23 partidos disputados.

Además, el croata mantenía buenos porcentajes de acierto, con un 55,8 por ciento en tiros de dos puntos, un 40 por ciento en triples y un 68,8 por ciento desde la línea de tiros libres, en cerca de 20 minutos de juego por encuentro.