Trey Lyles pone fin a su etapa en el Real Madrid

Archivo - Trey Lyles durante un partido con el Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid confirmó este miércoles la marcha del ala-pívot canadiense Trey Lyles, uno de los jugadores más destacados a nivel ofensivo de la recién terminada temporada y que no continuará en el club tras finalizar su contrato el 30 de junio.

"El Real Madrid CF comunica que Trey Lyles ha finalizado su etapa como jugador de nuestro club. El Real Madrid le agradece su entrega, su profesionalidad y su compañerismo a lo largo de toda la temporada y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de sus vidas", le despidió el conjunto madridista.

Este fichó por una temporada al jugador norteamericano, que llegó tras amasar mucha experiencia en la NBA y procedente de los Sacramento Kings, convirtiéndose pronto en una de las piezas claves ofensivas del equipo de Sergio Scariolo, promediando 13,5 puntos y 4,5 rebotes en la Euroliga, y 11,7 y 5 en la Liga Endesa.