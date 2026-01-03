El Unicaja cae en Lugo y Joventut puede con el Tenerife

Río Breogán - Unicaja - CARLOS CASTRO/ACB PHOTO

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja perdió (98-82) en su visita al Río Breogán este sábado en una jornada 14 de la Liga Endesa que dejó también la victoria del Joventut sobre La Laguna Tenerife (78-67) y, en lucha por la permanencia, de San Pablo Burgos en Granada (90-107).

El conjunto malagueño encajó su tercera derrota en los últimos cuatro partidos, para quedarse en ocho triunfos y descuidar sus opciones de estar en la Copa del Rey. El Pazo dos Deportes de Lugo disfrutó de la gran versión de un conjunto gallego en seis victorias y, por tanto, con opciones de estar en la cita copera de Valencia.

Los locales dominaron de principio a fin a un flojo Unicaja, sujeto por Killian Tillie y Chris Duarte. Danko Brankovic (16 puntos, 11 rebotes y 29 de valoración) y Mihajlo Andric (22 puntos y 22 de valoración) encabezaron el festival de los de Lugo. Por su parte, el Dreamland Gran Canaria reaccionó a su última derrota para sumar también la sexta victoria de la temporada.

El equipo canario se impuso en casa a un UCAM Murcia con dos derrotas seguidas ahora, aunque sigue en zona alta con un 10-4. Nico Brussino (22 puntos y 24 de valoración) lideró la actuación amarilla en el Gran Canaria, donde el golpe definitivo fue en el tercer cuarto (16-8). Un 9 de 33 en el triple lastró a los murcianos.

La jornada de sábado se abrió en el Olímpic de Badalona, un duelo directo para no solo afianzar la Copa sino aspirar a ser cabeza de serie. El Joventut dominó de principio a fin para empatar a nueve triunfos a una La Laguna Tenerife que encajó su segunda derrota en tres partidos. Ricky Rubio lideró a los locales con 12 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, 4 robos y 20 de valoración.

Un 24-14 en el segundo cuarto puso el partido de cara para un Joventut que evitó la reacción aurinegra con un poderoso último parcial en defensa. Sam Dekker y Cameron Hunt acompañaron en el 6-1 de la 'Penya' en casa esta temporada, en la cuenta atrás para que se decidan los billete a la Copa del próximo mes de febrero.

Por abajo, el Recoletas Salud San Pablo Burgos se llevó un duelo vital contra el colista Coviran Granada (90-107), al que mete ahora dos victorias. El equipo castellano asaltó el Palacio nazarí con una exhibición coral de hasta ocho jugadores en dobles dígitos de valoración y Gonzalo Corbalán por encima del resto (23 puntos).