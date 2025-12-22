Unicaja cede al base Xavier Castañeda al Hiopos Lleida

Archivo - El base estadounidense Xavier Castañeda. - JL BOURG BASKET - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El base Xavier Castañeda se ha convertido este lunes en nuevo jugador del Hiopos Lleida, al que llega cedido por el Unicaja hasta final de temporada, de esta forma, el estadounidense continuará disputando la Liga Endesa en el conjunto catalán.

Xavier Castañeda, que ha disputado 14 partidos con el Unicaja a lo largo de cuatro competiciones --Liga Endesa, BCL, Copa FIBA Intercontinental y Supercopa Endesa--, ayudando al equipo a conquistar la Copa FIBA Intercontinental en Singapur. Su mejor partido fue en el Carpena ante el Mersin Sports Club en la Champions League, en el que firmó 17 puntos y 3 asistencias para 16 de valoración.