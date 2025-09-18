Unicaja debuta con triunfo contra el Al Ahli la defensa de la Copa FIBA Intercontinental

El Unicaja ha debutado con triunfo contra el Al Ahli libio, campeón de África, la defensa de la Copa FIBA Intercontinental, que se disputa en Singapur hasta el 21 de septiembre. - FIBA

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja ha debutado este jueves con un triunfo, por 73-61, contra el Al Ahli libio, campeón de África, la defensa de la Copa FIBA Intercontinental, que se disputa en la ciudad-estado de Singapur hasta el 21 de septiembre, con el escolta estadounidense Tyler Kalinoski como jugador más destacado, con 12 puntos y 2 asistencias.

El campeón africano apretó (55-48) en el último cuarto liderado por Knight y Romero (48-55), pero Tyson Pérez, con un triple, y la irrupción de Kravish acabó por asegurar el primer triunfo en la Copa FIBA Intercontinental para el conjunto malagueño.

Los pupilos de Ibon Navarro se enfrentan este viernes frente al Utsonomiya Brex japonés, el otro integrante del Grupo A, en busca de revalidar su título intercontinental. El B lo componen el Flamengo brasileño, el Illawarra australiano y el NBA G League United estadounidense. Los dos primeros se enfrentarán en la final el próximo 21 de septiembre.

"El partido del pasado año fue igual, con la diferencia de que teníamos un montón de automatismos ya cogidos. Ha sido un partido en el que hemos perdido muchos balones, había tensión de más. Ha sido difícil de jugar, duro, incómodo, pero necesitamos ese proceso de meter a los nuevos, es inevitable", comentó Navarro.