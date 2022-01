El Unicaja rechaza el fichaje de Devin Williams tras no superar el reconocimiento médico

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja de Málaga ha rechazado la contratación del pívot Devin Williams después de que el jugador estadounidense no haya superado el reconocimiento médico, según indicó el club andaluz en un comunicado publicado este miércoles.

Williams, cuyo fichaje fue anunciado el pasado sábado, no jugará en Unicaja. "El jugador Devin Williams no podrá incorporarse al Unicaja finalmente, ya que no ha superado el reconocimiento médico que se le ha realizado a su llegada a Málaga, un requisito necesario para hacer efectivo el contrato entre las dos partes", informó la entidad malagueña.

"En vista de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas realizadas", los médicos del club han determinado que "el jugador no es apto para formar parte de la plantilla del Unicaja", y por tanto "su contrato no podrá entrar en vigor al incumplirse la condición de superación del reconocimiento médico".

Unicaja, que buscaba reforzar la pintura con un jugador con experiencia incluso en la Euroliga, ya ha comunicado al jugador esta circunstancia y "lamentando mucho la situación" -tal y como estaba previsto en el acuerdo-, "Devin Williams no se incorporará a la disciplina" del equipo malacitano.