El Unicaja reincorpora a Yannick Nzosa para la próxima temporada

Archivo - Yannick Nzosa, en un su anterior etapa en el Unicaja. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja de Málaga ha anunciado la reincorporación a su plantilla para la próxima temporada del pívot congoleño Yannick Nzosa, de 22 años y 2,08 metros de altura, "tras completar una etapa de crecimiento" siendo cedido varios cursos a equipos de Liga Endesa y de Primera FEB.

"El jugador congoleño, que cuenta como cupo de formación, vestirá de nuevo la camiseta verde con la ilusión de reencontrarse con la que fue su afición y aportar su energía, intimidación y defensa al proyecto malagueño", añadió el Unicaja este jueves en su comunicado oficial.

Nacido el 15 de noviembre de 2003 en Kinshasa (República Democrática del Congo), Nzosa llegó al Unicaja en el verano de 2019, entrando desde los 15 años en la dinámica del primer equipo. "Su oportunidad de debutar a nivel profesional le llegó en octubre de 2020 con 16 años, 10 meses y 12 días", recordó la nota de prensa, convirtiéndose de esa manera en el cuarto jugador más joven en la historia del club malagueño.

En su estreno en la Liga Endesa firmó 10 puntos, 3 rebotes, 2 tapones, 14 de valoración y +17 con él en pista. "Solo dos jugadores habían alcanzado la decena de puntos en la historia de la ACB con 16 años: Luka Doncic (15 puntos) y Ricky Rubio (13)", destacó la nota de prensa.

"Además, fue el primero en la historia de la competición en arrancar con un 9/9 en tiros de campo (5/5 en su estreno ante MoraBanc Andorra y 4/4 ante el BAXI Manresa) y en conseguir la decena en anotación en sus dos primeros encuentros siendo menor de edad", apostilló la misma nota.

"Tras su estreno, el interior africano formó parte de la primera plantilla desde la temporada 2020-21 hasta la 2021-22, disputando un total de 80 partidos", añadió el Unicaja en su texto. "Sus actuaciones le llevaron a ser escogido en la segunda ronda del Draft de la NBA en 2022, en la posición 54 por los Washington Wizards", agregó al respecto.

Posteriormente encadenó cesiones. En la campaña 2022-23 estuvo con el Coosur Real Betis en la Liga Endesa, pero una lesión truncó su progreso. En la 2023-24 formó parte del Movistar Estudiantes en la Primera FEB, competición donde siguió en la 2024-25 con el Baloncesto Fuenlabrada, donde cuajó un buen papel que le permitió regresar a la Liga Endesa.

"El Recoletas Salud San Pablo Burgos fue su último destino la temporada pasada, en la que disputó 28 partidos, contribuyendo a fortificar la defensa castellana para conseguir la permanencia en la máxima categoría del baloncesto español", recalcó la nota malagueña.

"Ahora, tras recuperar sensaciones y crecer en su juego, regresa al Unicaja para sumarse a la batería interior de los malagueños en una zona que conoce bien", concluyó el Unicaja en su comunicado de prensa.