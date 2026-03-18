Valencia y Barça disputan un duelo desigual en el Roig Arena

Archivo - Kevin Punter, del FC Barcelona, en acción durante el partido de la jornada 3 de la fase regular de la Euroliga 2025/26 entre el Barça y el Valencia Basket en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este jueves al Barça en el Roig Arena (18.00 horas), en la jornada 32 de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo al que ambos representantes de la Liga Endesa llegan en situaciones distintas, con unos 'taronja' que siguen soñando con ser cabezas de serie en los 'Play-offs' y unos blaugranas que deben cortar por lo sano con su mala racha si no quieren ceder su sitio en la lucha por estar en esos cuartos de final.

Sin duda, el Valencia Basket está cuajando una enorme temporada en su regreso a la Euroliga y afronta con ilusión este duelo nacional, mientras que el Barça sabe que visita un feudo complicado y lo hace con urgencias, ya que acumula cuatro derrotas consecutivas en la competición continental y, en la doméstica, tampoco les va mejor la cosa.

Los de Xavi Pascual, que han perdido además para lo que resta de temporada al base argentino Nico Laprovittola, vienen de perder el derbi catalán contra el Asisa Joventut (84-72) en la Liga Endesa y los ánimos no son los adecuados para intentar asaltar un Roig Arena en el que los 'taronja' están muy fuertes, con tan solo dos derrotas como local en lo que va de Euroliga.

En el duelo de la primera vuelta de la Liga Endesa, además, fue el equipo de Pedro Martínez quien se llevó el triunfo (93-81) en el nuevo feudo valencianista. Pero, si miramos a la Euroliga, el Barça ganó en un duelo muy ofensivo (108-102) a los 'taronja' en el Palau Blaugrana. De hecho, en la máxima competición continental, el balance entre ambos es de 2-9 para los 'culers', con un 1-4 en los últimos cinco cara a cara, y cuatro triunfos blaugranas consecutivos.

Pero este Valencia Basket está dispuesto a corregir esa mala tendencia y a aprovechar la fortaleza de su equipo como local. Quieren también dejar atrás el tropiezo de la última jornada 31 en casa del Real Madrid (96-79) y recuperar las buenas sensaciones de las últimas victorias en el Roig Arena ante Zalgiris, ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv o Paris Basketball.

Lo cierto es que los 'taronja' están cuartos en la tabla, con un balance positivo de 20-11 y a solo dos victorias del líder Fenerbahçe. Pero lo más importante es que tienen una renta de 3 triunfos sobre la séptima plaza, la primera de 'Play-in' y que se queda fuera de los 'Play-offs', y tras esta jornada tan solo quedarán 6 por jugarse.

Así que ganar al Barça dejaría bastante encarrilada la clasificación para los cuartos de final, también algo más cerca hacerlo como cabezas de serie, y casi que eliminarían a un rival de la lucha directa, porque el Barça tiene ahora un balance de 17-14 y, si los 'taronja' ganan, dejarían a los blaugranas a cuatro triunfos por debajo.

No es para nada buena, y menos ideal, la situación 'culer'. Pese al buen arranque de la nueva era de Xavi Pascual, las continuas lesiones y la falta de unión del grupo, sumado a partidos que se han escapado por unos malos minutos, han hecho que el Barça esté ahora décimo, a nada de quedarse fuera de los 'Play-in', y con una mala racha de cuatro derrotas seguidas que deben cortar en Valencia para no quedarse en el pozo emocional.

"Nosotros les tenemos el máximo respeto posible", aseguró el técnico 'taronja', Pedro Martínez, sobre el Barça en la previa del choque. "Esperamos un partido de máxima dificultad. Ahora mismo tampoco estamos en el mejor momento por los resultados que tuvimos la semana pasada y no esperamos ningún tipo de facilidad obviamente", añadió.

Si bien el Valencia Basket llega en plena forma, quizás con la única ausencia de Kam Taylor, y con el pívot Reuvers renovado, Xavi Pascual tiene además de la baja importante de Laprovittola las dudas no menos importantes de Tornike Shengelia y Tomas Satoransky. Pero el Roig Arena bien merece que ambos equipos den un buen espectáculo y luchen por intentar seguir en la lucha por la zona alta hasta el final.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: De Larrea, Montero, Puerto, Reuvers y Costello --posible quinteto inicial--; Badio, López-Arostegui, Moore, Thompson, Nogués, Key, Pradilla y Sako.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Parra y Vesely --posible quinteto inicial--; Brizuela, Cale, Norris, Kusturica, Parra, Vesely, Hernangómez, Fall y Shengelia.

--ÁRBITROS: Belosevic, Difallah y Petek.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 18.00/#Vamos.